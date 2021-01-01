رد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بخصوص حق الأندية في منع اللاعبين من السفر للمنتخبات، بعد اعتذار ليفربول الإنجليزي عن عدم انضمام محمد صلاح لمعسكر الوطني نهاية الشهر الجاري.
ويستعد المنتخب الوطني لمواجهتي أنجولا والجابون يومي 1، و5 سبتمبر القادم في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.
وأوضح فيفا ردا على استفسار يلا كورة: "التعديل المؤقت حتى إبريل 2021، الخاص باستثناء الحالات التي تشهد فترة حجر صحي أو عزل ذاتي إلزامي لمدة خمسة أيام، لم يعد ساري المفعول حاليا، ولن نطبقه في توقف سبتمبر القادم.. طالع التفاصيل
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التعليقات على "بعد خطاب ليفربول".. فيفا ليلا كورة: لا يحق للأندية حرمان المنتخبات من لاعبيها
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