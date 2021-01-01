"بعد خطاب ليفربول".. فيفا ليلا كورة: لا يحق للأندية حرمان المنتخبات من لاعبيها

آخر الأخباراخبار الرياضة › "بعد خطاب ليفربول".. فيفا ليلا كورة: لا يحق للأندية حرمان المنتخبات من لاعبيها

صورة الخبر: محمد صلاح
محمد صلاح

رد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بخصوص حق الأندية في منع اللاعبين من السفر للمنتخبات، بعد اعتذار ليفربول الإنجليزي عن عدم انضمام محمد صلاح لمعسكر الوطني نهاية الشهر الجاري.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهتي أنجولا والجابون يومي 1، و5 سبتمبر القادم في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأوضح فيفا ردا على استفسار يلا كورة: "التعديل المؤقت حتى إبريل 2021، الخاص باستثناء الحالات التي تشهد فترة حجر صحي أو عزل ذاتي إلزامي لمدة خمسة أيام، لم يعد ساري المفعول حاليا، ولن نطبقه في توقف سبتمبر القادم.. طالع التفاصيل

وأشار فيفا أنه منذ بداية تفشي وباء كورونا ويتواصل الاتحاد الدولي مع الاتحاد القارية وأصحاب السلطة في البلاد المختلفة، ومراقبة القيود والإعفاءات المختلفة، مما انعكس على اللوائح المطبقة.

وأكد الاتحاد الدولي أنه على ثقة بأن يستمر الوضع كما كان الحال في توقف يونيو الماضي بالبطولات القارية "كوبا أمريكا، ويورو"، وأن اللاعبين سيكونون قادرين على السفر للعب مع منتخباتهم الوطنية، ومن ثم العودة للأندية.

المصدر: yallakora

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على "بعد خطاب ليفربول".. فيفا ليلا كورة: لا يحق للأندية حرمان المنتخبات من لاعبيها

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
84910

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager