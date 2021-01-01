سبب غياب بدر بانون عن مباراة الجونة

غاب المدافع المغربي بدر بانون عن قائمة الأهلي لمواجهة الجونة ضمن مباريات الأسبوع الـ33 للدوري المصري.
وبحسب الموقع الرسمي للنادي الأهلي، فإن سبب غياب بدر بانون بسبب شكواه من آلام في أحد الضروس بعد خلعه.
ورفض الجهاز الفني للأهلي ضم اللاعب للقائمة بسبب وجود تورم وحصوله على جرعات علاج مكثفة ومضادات للتورم.
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