كشفت تقارير صحفية فرنسية أن مستقبل كيليان مبابي في باريس سان جيرمان لا يزال غير مؤكد، حيث رفض الفرنسي عرض العقد الأخير مع النادي.
ومع اقتراح باريس سان جيرمان الأخير عقداً مدته خمس سنوات مع سنة إضافية اختيارية، فإن انتقال المهاجم المحتمل لريال مدريد يتوقف الآن على النادي الإسباني الذي يقدم عرضًا قبل نهاية فترة الانتقالات الجارية.
ووفقا لما ذكرته إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، ففى حال رحيله يتطلع باريس سان جيرمان لجلب البرازيلي ريتشارليسون مهاجم إيفرتون، حيث اقترح نيمار نجم البياسجى الاستعانة بمواطنه.
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التعليقات على ريتشارليسون بديل مبابي في باريس سان جيرمان بترشيح من نيمار
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