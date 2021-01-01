ريتشارليسون بديل مبابي في باريس سان جيرمان بترشيح من نيمار

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صورة الخبر: مبابي
مبابي


كشفت تقارير صحفية فرنسية أن مستقبل كيليان مبابي في باريس سان جيرمان لا يزال غير مؤكد، حيث رفض الفرنسي عرض العقد الأخير مع النادي.

ومع اقتراح باريس سان جيرمان الأخير عقداً مدته خمس سنوات مع سنة إضافية اختيارية، فإن انتقال المهاجم المحتمل لريال مدريد يتوقف الآن على النادي الإسباني الذي يقدم عرضًا قبل نهاية فترة الانتقالات الجارية.

ووفقا لما ذكرته إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، ففى حال رحيله يتطلع باريس سان جيرمان لجلب البرازيلي ريتشارليسون مهاجم إيفرتون، حيث اقترح نيمار نجم البياسجى الاستعانة بمواطنه.

وأشارت الإذاعة الفرنسية إلى أن النادى يستعد للتواصل مع ممثلي اللاعب البرازيلي تحسبًا لرحيل مبابي.

وإذا لم يتم تقديم أي عرض قبل نهاية الشهر يمكن أن يرضي باريس سان جيرمان، فسيتم استئناف محادثات تمديد العقد، على الأقل حتى يناير، عندما يكون الفائز بكأس العالم قادرًا على توقيع عقد مسبق مع فريق جديد.

وكانت آخر التقارير الواردة من إسبانيا قد قالت أن ريال مدريد سيقدّم عرضًا لضم مبابي في 30 أغسطس، قبل يوم واحد علي نهاية سوق الانتقالات 31 أغسطس.

وأضافت أن قيمة صفقة النجم الفرنسي كيليان مبابي جناح باريس سان جيرمان في هذا الموعد، ستتراوح بين 130 و 170 مليون يورو.

المصدر: إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية

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