تستعد جماهير نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لمشاهدة الظهور الأول للأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي منذ انضمامه إلى النادي هذا العام، الأحد، حيث سيزور باريس سان جيرمان نظيره ريمس فى الأسبوع الرابع من الدوري الفرنسي هذا الموسم.
وفاز باريس سان جيرمان بجميع مبارياته الثلاث في الدوري الفرنسي هذا الموسم ويتصدر جدول الترتيب، على الرغم من فقدان نيمار وميسي خلال تلك المباريات.
وقالت شبكة "بي بي سي" إنه ربما حان الوقت ليبدأ المدرب ماوريسيو بوتشيتينو فى الدفع بقائد منتخب الأرجنتين، الذى لم يلعب كرة القدم منذ فوزه بلقب كوبا أمريكا مع منتخب التانجو على حساب البرازيل 11 يوليو الماضي.
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التعليقات على باريس سان جيرمان ينتظر الظهور الأول لـ ميسي الأحد المقبل
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