باريس سان جيرمان ينتظر الظهور الأول لـ ميسي الأحد المقبل



ميسي ميسي

تستعد جماهير نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لمشاهدة الظهور الأول للأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي منذ انضمامه إلى النادي هذا العام، الأحد، حيث سيزور باريس سان جيرمان نظيره ريمس فى الأسبوع الرابع من الدوري الفرنسي هذا الموسم.



وفاز باريس سان جيرمان بجميع مبارياته الثلاث في الدوري الفرنسي هذا الموسم ويتصدر جدول الترتيب، على الرغم من فقدان نيمار وميسي خلال تلك المباريات.



وقالت شبكة "بي بي سي" إنه ربما حان الوقت ليبدأ المدرب ماوريسيو بوتشيتينو فى الدفع بقائد منتخب الأرجنتين، الذى لم يلعب كرة القدم منذ فوزه بلقب كوبا أمريكا مع منتخب التانجو على حساب البرازيل 11 يوليو الماضي.

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ميسي الذي عاد إلى فرنسا للعب هذا العام بعد أزمة برشلونة المالية، يتدرب حاليا في باريس سان جيرمان استعدادا للمشاركة في المباريات المقبلة.ومن بين التعاقدات الجديدة مع باريس سان جيرمان هذا العام، جلس جيانلويجي دوناروما على مقاعد البدلاء في الفوز 4-2 على بريست يوم الجمعة، فيما لعب أشرف حكيمي وجورجينيو فينالدوم جميع مباريات الدوري الفرنسي الثلاث هذا الموسم.ولم يلعب ميسي وحارس مرمى إيطاليا دوناروما مع باريس سان جيرمان حتى الآن هذا الموسم، كما أنا هناك لاعب آخر لم يلعب مع باريس سان جيرمان حتى الآن هو سيرجيو راموس ، الذي خرج مصابًا بمرض، ولم يتم الكشف عن مدة غيابه.