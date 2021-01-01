أعمال عنف واشتباكات بين المتظاهرين في بورتلاند الأمريكية .. صور



أعمال عنف واشتباكات أعمال عنف واشتباكات

تحولت احتجاجات نظمتها جماعات يمينية ويسارية متطرفة متناحرة في مدينة بورتلاند بولاية أوريجون الأمريكية إلى أعمال عنف، بعد اندلاع اشتباكات بين الطرفين، وجرى اعتقال شخص واحد على الأقل لإطلاقه ناراً على المتظاهرين.



لم يصب أحد بأذى في تبادل لإطلاق النار، لم ترد أنباء عن وقوع إصابات في العديد من المناوشات الأخرى بين الطرفين المتناحرين.





وكان قائد الشرطة تشاك لوفيل قد صرح، بأن رجال الشرطة لن يتدخلوا بالضرورة لفض الاشتباكات بين الطرفين. لكنه أضاف أنه ليس معني عدم اعتقال أحد في موقع الأحداث عندما تكون التوترات عالية أنه لن يتم توجيه اتهامات لأحد بارتكاب جرائم.



وأصبحت بورتلاند نقطة جذب للاشتباكات بين المتطرفين السياسيين منذ العام الماضي. وجاءت الاحتجاجات التي وقعت في ذكرى وقوع اشتباك عنيف بين حشود يمينية ويسارية في وسط مدينة بورتلاند حيث وقعت سلسلة من المظاهرات في الشوارع العام الماضي، في أعقاب مقتل الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد على يد شرطي أمريكي في مدينة مينيابوليس يوم 25 مايو 2020.





