مصر تعلن رصد أول حالة لسلالة "دلتا".. وتحذر بشدة

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حالات مصابة بسلالة دلتا


أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، الاثنين، أنه خلال الأسابيع الماضية تم رصد حالات مصابة بسلالة دلتا وأن أول حالة كانت في شهر يوليو الماضي لسيدة ولم تستدع حالتها دخول المستشفى.

وأضافت أنه تم رصد بعض الحالات المصابة بتلك السلالة ولها تاريخ سفر خارج مصر، مؤكدة على أن متحور دلتا ليس صعبا بقدر ما هو سريع الانتشار.

وأشارت الوزيرة المصرية إلى أن أعداد المصابين بفيروس كورونا قد ارتفعت خلال الموجة الرابعة في مصر ما يلزم ضرورة تطعيم المواطنين الذين لم يتلقوا اللقاح حتى الآن.

ومساء الأحد، أعلنت وزارة الصحة المصرية أنها سجلت 184 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات مقابل 173 إصابة و9 وفيات في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 286352 من ضمنهم 235864 حالة تم شفاؤها، و16671 حالة وفاة".

المصدر: القاهرة - سكاي نيوز عربية

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