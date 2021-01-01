أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، الاثنين، أنه خلال الأسابيع الماضية تم رصد حالات مصابة بسلالة دلتا وأن أول حالة كانت في شهر يوليو الماضي لسيدة ولم تستدع حالتها دخول المستشفى.
وأضافت أنه تم رصد بعض الحالات المصابة بتلك السلالة ولها تاريخ سفر خارج مصر، مؤكدة على أن متحور دلتا ليس صعبا بقدر ما هو سريع الانتشار.
وأشارت الوزيرة المصرية إلى أن أعداد المصابين بفيروس كورونا قد ارتفعت خلال الموجة الرابعة في مصر ما يلزم ضرورة تطعيم المواطنين الذين لم يتلقوا اللقاح حتى الآن.
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التعليقات على مصر تعلن رصد أول حالة لسلالة "دلتا".. وتحذر بشدة
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