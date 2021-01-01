سجادة زرقاء تثير غضب وزير الإسكان خلال جولة تفقدية بالغربية

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صورة الخبر: وزير الإسكان
وزير الإسكان

اعترض وزير الإسكان والمرافق المصري، عاصم الجزار، اليوم الأحد، على فرش سجادة زرقاء بطول 65 مترا داخل محطة للصرف الصحي كان يزورها، خلال جوله تفقدية بقرية كفر نواي في زفتي بالغربية.

وناشد الوزير مسئولي مياه الشرب والصرف الصحي بضرورة رفع السجادة والإبقاء على المسطح الترابي أو تركيب بلاطات "انترلوك" لترك الأمر على طبيعته وعدم تجميل الشكل فقط لأنه زار المنطقة، محذرا من تكرار الأمر خلال الجولات القادمة.

المصدر: elbalad

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