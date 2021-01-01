شاهد.. موقف طريف للسيسي مع مذيعة على الهواء

مازح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مقدمة برنامج صالة التحرير عزة مصطفى، المذاع على قناة صدى البلد، في نهاية مكالمته الهاتفية.
وقال الرئيس المصري مازحا: "هقول للمخرج يديكى 10 دقايق بدل اللى أخدتهم من وقت الحلقة".
وتحدث الرئيس المصري خلال مداخلة هاتفية على قناة "صدى البلد" عن قضية تطوير التعليم قائلا: "قعدنا سنين طويلة نقول نريد تطوير التعليم ودخلنا نأخذ خطوات، والمستقر على مدى الـ40 سنة اللى فاتوا أصبح حالة مصرية فى مسار التعليم لأولادنا".
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