السيسي يتحدث لأول مرة عن الأحداث في أفغانستان



الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لأول مرة على الأحداث في أفغانستان، مؤكدا أنها كانت منذ 50 عاما مضت بشكل مختلف للغاية.



وقال السيسي خلال مداخلة هاتفية على قناة "صدى البلد": "القضايا كثيرة ومنها فهم التحدي لإسقاط الدول وليس الأنظمة، النظام ممكن يمشي والخطورة استهداف الدولة وتدميرها، ومن الهام معرفة أن أفغانستان من 50 عاما كانت بشكل مختلف للغاية وفي الكتب والأفلام كانت دولة مختلفة عن الدولة الموجودة حاليا".



وأردف: "عندما تسقط الدولة والنظام يبدأ العبث بمقدرات الدولة، لا قيادة أو رأس تتحمل المسؤولية وتأخذ القرار ويتماشى معها الجميع، وهو ما يظهر في أفغانستان والأمر متكرر في دول عدة".