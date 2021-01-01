شاهد.. حادث غامض.. شاب يعتدي على سيدة في محطة قطار ويهرب في امريكا

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صورة الخبر: صورة للشاب
صورة للشاب

التقطت عدسات كاميرات المراقبة في الولايات المتحدة الامريكية داخل محطة قطار في ولاية نيويورك، حادثا مؤسفا لشاب قام بالإعتداء على سيدة كانت تجلس في إنتظار القطار بالمحطة.

وفقا لما ورد في صحيفة" ديلي ميل"، فإن سيدة البالغة من العمر 44 عاما، تلقت ضربة على مؤخرة رأسها أثناء تواجدها في محطة قطار نيو يورك، وظهر في كاميرات المراقبة في المحطة شاب يعتدي بالضرب على السيدة .

وحسب تقارير الشرطة، فإن السيدة نظرت عن طريق الخطأ للشاب الذي اعتدى عليها وأمرها ألا تنظر إليه، وبالفعل لم تنظر السيدة إليه مرة آخرى وقام بالإبتعاد عنها قليلا وأخرج شيئا من جيبه.

وفوجئت السيدة بهجوم الشاب عليها وهو يحمل عصا خشبية و يضربها على الجزء الخلفي من رأسها، و لم تظهر عدسة الكاميرا وقت ضرب السيدة و لكن أظهرت الشاب عقب إعتدائه على السيدة .
جدير بالذكر ان الشرطة الأمريكية اوضحت أنه ليس هناك أي صل تربط بين الشاب الجاني و الضحية حتى يعتدي عليها بتلك الطريقة البشعة، وناشدت المواطنين بالإبلاغ عن أي شاب بالمواصفات التي ظهرت في عدسات المراقبة لمساعدة الشرطة .

https://www.dailymail.co.uk/news/article-9917961/NYC-man-hit-hammer-looking-suspect-wrong-way.html#v-2300986529566380005

المصدر: صحيفة" ديلي ميل"

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