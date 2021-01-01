هل سيحاسبني الله على عدم صلة أقاربي الذين يؤذونني نفسيًّا؟ الإفتاء تجيب

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تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا تقول صاحبته: هل سيحاسبني الله لعدم صلة رحم أقاربي الذين يؤذونني نفسيًّا وأخلاقهم غير أخلاقي ؟”.



أجاب الدكتور أحمد ممدوح امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: صلي الرحم حتى لو كان أقاربك لا يستحقون.





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واستشهد أمين الفتوى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم" ليس الواصل بالمكافِئ، ولكن الواصل الذي إذا قُطعت رحمه وصلها".وتابع أمين الفتوى انه ينبغي عليك إن تصلي الرحم حتى لو على مستوى العلاقات الضرورية كالمناسبات والاعياد وليس لازما التداخل أو القطيعة التامة، ولا تنويها خصاما.ما حكم صلة الرحم فأنا لا أزور أحدا نهائيا.. دار الإفتاء تردما أقل أشكال صلة الرحم؟ علي جمعة يوضححكم قطع صلة الرحم بسبب المشاكل والخلافاتقال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن قطع صلة الرحم دائما ما تكون نتيجة الخلافات بين الأقارب، منوها أن النبي حذرنا من قطيعة الأرحام.وأضاف الشيخ عويضة عثمان ، في فيديو له، أن لا ينبغي أن نلجأ لقطيعة الأرحام مهما حدث من أسباب وليس معنى اللجوء للمحاكم أن تقطع الرحم فهذه كبيرة من الكبائر.هل يجوز للزوج إجبار زوجته على قطع الرحمورد سؤال للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف من سائلة تقول" تزوجت ابنتي وزوجها يمنعها عن أسرتها - و لا يسمح لها بزيارة أسرتها ولا يسمح لأسرتها بزيارتها أو التحدث معها هاتفيًّا. فهل يجوز له أن يدفعها إلى عقوق والديها وقطع رحمها؟ وهل يجوز لها أن تعقَّ والديها وتقطع رحمها طاعة له".أجاب "جمعة"، في فتوى له، أن صلة الرحم واجبةٌ شرعًا، وليس للزوج أن يمنع زوجته من الخروج إلى والديها أو أحدهما ولو مرة في الأسبوع؛ فتزورهما مرةً في الأسبوع دون بياتٍ ولو بغير إذنه.وأكد أنه لا يحقُّ له تحت دعوى وجوب الطاعة أن يعزلها عن مجتمعها، بل الواجب عليه أن يحسن عشرتها؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ» رواه الترمذي.هل طاعة الزوج مقدمة على صلة الرحمقال الدكتور علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي بدار الإفتاء، إن المرأة التي يأمرها زوجها بأن تهجر أمه ولا تكلمها، لا بأس في أن تطيع أمره وتقاطع حماتها.وأوضح«فخر»عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل طاعة الزوج مقدمة على صلة الرحم؟ أنه لا يجوز للمرأة أن تطيع أمر زوجها إذا أمرها بهجر أمها هي، معللًا ذلك بأن ما بين المرأة وأمها رحم مأمورة بوصلها، مؤكدًا أن صلة الرحم لا يجوز قطعها أبدًا.