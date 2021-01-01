

فى المملكة المتحدة PayPal تتيح بيع وشراء العملات المشفرة فى المملكة المتحدة PayPal تتيح بيع وشراء العملات المشفرة

قالت شركة PayPal Holdings، إنها ستسمح للعملاء فى المملكة المتحدة بشراء وبيع وحيازة عملات البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة ابتداءً من هذا الأسبوع، ويمكن أن يؤدى طرح التطبيق، الذى يمثل أول توسع دولى لخدمات العملات المشفرة لـ PayPal خارج الولايات المتحدة، إلى إلهام المزيد من التبنى السائد لفئة الأصول الجديدة.



ومع وجود أكثر من 403 ملايين حساب نشط على مستوى العالم، تعد شركة باى بال واحدة من أكبر الشركات المالية الرئيسية التى تقدم للمستهلكين إمكانية الوصول إلى العملات المشفرة، وقد أطلقت PayPal بيع وشراء العملات المشفرة فى الولايات المتحدة فى وقت مبكر من هذا العام، مما مكّن العملاء لاحقًا من استخدام مقتنياتهم من العملات الرقمية للتسوق لدى ملايين التجار على شبكتها.



وكانت الشركة تأمل فى أن يؤدى دخولها إلى فئة الأصول الجديدة إلى تشجيع الاستخدام العالمى للعملات الافتراضية وإعداد شبكتها للعملات الرقمية الجديدة التى قد تطورها الشركات والبنوك المركزية، وفى المملكة المتحدة، ستنافس خدمة PayPal خدمات تبادل العملات المشفرة مثل Coinbase Global Inc، وكذلك الشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا المالية مثل Revolut.

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وسيتمكن العملاء من شراء البيتكوين والإيثر واللايتكوين والبيتكوين كاش من خلال محافظ PayPal الخاصة بهم عبر الإنترنت أو على تطبيق الهاتف المحمول، وتأتى هذه الخطوة فى الوقت الذى بدأت فيه المزيد من الشركات المالية الراسخة فى تقديم لعملائها، من المستهلكين والمؤسسات، الوصول إلى الأصول الرقمية، وسط ارتفاع أسعار العملات المشفرة.