

اعرف تفاصيل موت الأشجار على طول المحيط الأطلسى الذى يظهر من الفضاء اعرف تفاصيل موت الأشجار على طول المحيط الأطلسى الذى يظهر من الفضاء

كشفت صور من الفضاء عن أزمة جديدة بسبب تغير المناخ، حيث أصبحت الفيضانات الدائمة أمرًا شائعًا في شبه الجزيرة المنخفضة بولاية كارولينا الساحلية، وماتت الكثير من الأشجار التي تنمو في برك الماء الصغيرة المحيطة، كما أنه في جميع أنحاء ولاية كارولينا الشمالية، توجد أدلة على موت الغابات في كل مكان.



ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، يدرس العلماء استجابة الأراضي الرطبة لارتفاع مستوى سطح البحر ، حيث إن هذا الفيضان دليل على أن تغير المناخ يغير المناظر الطبيعية على طول ساحل المحيط الأطلسي، إنه رمز للتغيرات البيئية التي تهدد أيضًا الحياة البرية والنظم البيئية والمزارع المحلية والغابات.



كما أنه مثل كل الكائنات الحية، تموت الأشجار، لكن ما يحدث هنا ليس طبيعياً، حيث تموت مساحات كبيرة من الأشجار في وقت واحد، ولا تنمو الشتلات لتحل محلها.



وجدير بالذكر أنها ليست مجرد مشكلة محلية، فمياه البحر ترفع مستويات الملح في الغابات الساحلية على طول السهل الساحلي الأطلسي بأكمله، وتموت مساحات شاسعة من الغابات، وهي معروفة الآن في المجتمع العلمي باسم "غابات الأشباح".





