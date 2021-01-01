

أسباب أصوات سيارتك وما تدل عليه من أعطال أسباب أصوات سيارتك وما تدل عليه من أعطال

مع مرور الزمن وكثرة الاستخدام قد تتعرض السيارات أحياناً إلى بعض الأعطال والمشاكل، من مؤشرات هذه الأعطال صدور أصوات غريبة تكشف عن الجزء الذي تعرض للضرر في السيارة.



ولعدم امتلاك بعض السائقين الخبرة اللازمة لمعرفة معنى هذه الأصوات الغريبة والعطل الذي يدل عليه، نقدم لكم خلال السطور التالية أبرز الأصوات الغريبة التي قد تصدر من السيارة والعطل الذي يدل عليه، وهي كما يلي.



– احتكاك المسامير

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عند صدور صوت شبيه باحتكاك المسامير من أسفل غطاء المحرك، فإنه يدل غالباً على تعرض مكابس أو صمامات المحرك للضرر.– طقطقة في المحركفي حال صدور صوت مثل الطقطقة من المحرك عند تشغيل السيارة خاصة في الصباح، فإنه يدل غالباً على انخفاض مستوى زيت المحرك عن المعدل الطبيعي، أو في حال انتهاء العمر الافتراضي للزيت.– صفير من المحركهذا الصوت يدل على تلف في أحد سيور المحرك، أو يكون قد تعرض للارتخاء وفي حاجة لإحكام ضبطه.– صوت طنينغالباً يرجع سبب صدور صوت الطنين إلى وجود خلل في مضخة الوقود، وذلك إذا كان الصوت صادر من الخلف بجانب خزان الوقود، أما في حال صدور الصوت من الإطارات فإنه يدل على تآكلها واختفاء مداسها.– طقطقة أسفل السيارةيدل صدور صوت طقطقة أسفل السيارة خاصة عند المنحنيات على أن هناك مشكلة في أجزاء امتصاص الصدمات الكبالن والمساعدين.– احتكاك حديديدل صدور صوت احتكاك الحديد إلى تعرض الطنبورة للاعوجاج أو تلف تيل “الفرامل”فرقعة من العادميدل صدور صوت مزعج مثل الفرقعة من العادم (الشكمان) أثناء تشغيل المحرك على وجود ثقب بعلبة العادم أو عدم ثباته بشكل محكم في هيكل السيارة.