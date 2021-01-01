

تعرف على منافسي تويوتا ياريس2022 الجديدة فى مصر تعرف على منافسي تويوتا ياريس2022 الجديدة فى مصر

أعلنت شركة تويوتا إيجيبت، الوكيل الحصري لعلامة تويوتا اليابانية في مصر، عن أسعار موديل 2022 من أيقونتها ياريس الهاتشباك الصغيرة في السوق المحلي.



وبحسب المعلن من وكيل العلامة اليابانية، سيتوفر الموديل الجديد من ياريس بفئتين من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 345.000 جنيه للفئة Comfort القياسية، و375.000 جنيه للفئة Smart كاملة التجهيزات.



كانت تويوتا إيجيبت كشفت في مارس الماضي ولأول مرة بمصر، عن الجيل الرابع الجديد كليًا من ياريس موديل 2021، وقدمت حينها بنفس الأسعار التي اعتمدت لموديل 2022.

قد يعجبك أيضا...

يعتمد الجيل الرابع من تويوتا ياريس على محرك 3 سلندر سعة 1.5 لتر بقوة 123 حصانًا، وعزم أقصى 135 نيوتن/متر عند 4800 لفة بالدقيقة، يتصل محركها بناقل حركة أوتوماتيكي CVT.هيونداي i20تعتمد هيونداي i20 بفئاتها المختلفة على سواعد محرك رباعي الإسطوانات سعة 1.4 لتر ينتج قوة 99 حصانًا عند 6000 دورة بالدقيقة، وينقل حركته للمحاور ناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.تمتلك هيونداي i20 التي تأتي بتحسينات كبيرة على الشكل والتجهيزات، باقة من أنظمة المساعدة والأمان في مقدمتها الفرامل المانعة للانغلاق ABS ونظام توزيع جهد الفرامل إلكترونيًا EBD، وبرنامج التوازن عند المرتفعات.ووفقًا للمعلن من الوكيل المحلي، تقدم هيونداي i20 بأربع فئات من التجهيزات، وذلك بأسعار رسمية تبدأ من 267.000 جنيه للفئة SPIRIT القياسية والفئة DYNAMIC بـ287.000 جنيه.أما الفئة الثالثة ELITE فتقدم بأسعار قدرها 297.000 جنيه، بينما سعر الفئة الرابعة ULTIMATE كاملة التجهيزات تباع بسعر رسمي 307.000 جنيه.أوبل كورساتعتمد سيارة أوبل موديل 2021 على سواعد محرك رباعي السلندرات سعة 1.2 لتر معزز بشاحن تربو بقوة إجمالية 130 حصانًا، يرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات، ويبلغ متوسط استهلاكها 4.6 لتر لكل 100 كم.ووفقًا للمعلن من الوكيل المحلي، تقدم أوبل كورسا بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 325.000 جنيه.تويوتا ياريستقدم تويوتا أيقونتها الهاتشباك الصغيرة ياريس موديل 2021 بمحرك 3 سلندرات سعة 1500 سي سي، بقوة 123 حصانًا، عزم أقصى 135 نيوتن/متر عند 4800 لفة بالدقيقة، يتصل محركها بناقل حركة أوتوماتيكي CVT.ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود لـ"ياريس" موديل 2021 نحو 4.9 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.تبدأ الأسعار الرسمية لـ"ياريس" 2021 فى مصر من 345 ألف جنيه للفئة الأولى، و375 ألف جنيه للفئة الثانية والأعلى تجهيزًا.سيات إبيزاتوفر سيات "إبيزا" الهاتشباك موديل 2021 بثلاث فئات مختلفة التجهيزات والكماليات، وتعمل جميعها بمحرك مكون من 4 إسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 110 أحصنة، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 نقلات.وتتمكن سيارة سيات الصغيرة التسارع من الثبات بسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 10.8 ثانية، وتستهلك 6 لترات من الوقود لكل 100 كيلومتر.تقدم سيات إبيزا موديل 2021 لعملاء السوق المحلي بثلاث فئات مختلفة التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ 275,000 جنيه للفئة الأولى، و340,000 جنيه للفئة الثانية، أما الفئة الثالثة 355,000 جنيه.فيات تيبوتقدم فيات تيبو لعملاء السوق المصري بخيارين من المحركات، الأول مخصص لفئات ناقل الحركة اليدوي، ويتكون من 4 إسطوانات سعة 1.4 لتر بقوة 95 حصانًا، وناقل الحركة من 6 سرعات.المحرك الثاني المرتبط بناقل حركة أوتوماتيك، مكون من 4 إسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 110 أحصنة، و152 نيوتن/متر للعزم الأقصى، وناقل الحركة من 6 سرعات.ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود لفيات تيبو موديل 2021 نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.وتبدأ أسعار فيات تيبو هاتشباك فى السوق المحلي من 287,900 جنيه للفئة الأولى، و329,900 جنيه للفئة الثانية.فورد فيستاتتوفر فورد فيستا في السوق المصري بمحرك صغير مكون من 3 إسطوانات سعة 1.0 لتر معزز بشاحن هواء تيربو بقوة 99 حصان، ويرتبط هذا المحرك بنسختين من نواقل الحركة الأول يدوي من 6 سرعات، والثاني أوتوماتيك من 6 سرعات أيضًا.وتتسارع السيارة من الثبات حتى 100 كيلو متر في الساعة خلال 12.8 ثانية، وتصل إلى سرعة قصوى 177 كيلومتر في الساعة، وتستهلك في المتوسط 6.1 لتر من الوقود لكل 100 كيلو متر.وتقدم السيارة في مصر بنمطين الأول ثلاثي الأبواب ويبلغ سعره الرسمي 229.900 جنيه للفئة الأولى، و239,900 جنيه للفئة الثانية، و259,900 جنيه للفئة الثالثة، و279,900 جنيه للفئة الرابعة، 329,900 جنيه للفئة الخامسة.