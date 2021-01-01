أبرز أسباب اهتزاز وارتجاج محرك السيارة تعرف علىها

يعد المحرك من أهم أجزاء السيارة على الإطلاق، حيث أنه يحتوى على العديد من القطع الميكانيكية والكهربائية والتي تساعد على عمل السيارة بكفاءة عالية، لذا يجب المداومة على صيانته بصورة منتظمة للحفاظ عليه من التلف ولإطالة عمره الإفتراضي.
لكن مع مرور الوقت قد يتعرض هذا الجزء الهام للمشاكل والأعطال، أحد هذه الأعطال الشائعة هي اهتزاز أو ارتجاج المحرك، ونظراً لأهمية المحرك الكبيرة في تشغيل السيارة، نقدم لكم اليوم أبرز الأسباب شيوعاً لاهتزاز محرك السيارات، وهي كالتالي.
– في حال انخفاض درجة حرارة المحرك صباحاً عند بداية التشغيل، ويحدث حينها اهتزاز المحرك نتيجة عدم عمل زيت المحرك بكفاءة عالية لانخفاض لزوجته، ويستمر هذا الاهتزاز إلى أن يصل المحرك للحرارة المثالية.
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