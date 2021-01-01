

سيارات بأسعار تبدأ من 100 وحتى 145 ألف جنيه لـ"متوسطي الدخل" سيارات بأسعار تبدأ من 100 وحتى 145 ألف جنيه لـ"متوسطي الدخل"

يبحث قطاع من المستهلكين في سوق المستعمل بمصر، عن سيارة يتوفر بها الحد الأدنى من وسائل الراحة والرفاهية، ذلك بأسعار متوسطة مقارنة بأسعار "الزيرو" التي ارتفعت بشكل كبير خلال السنوات الأربع الماضية.



ورغم تباين أسعار السيارات في سوق المستعمل بشكل كبير خلال العام الماضي متأثرًا بحالة التخبط التي يشهدها سوق السيارات الزيرو بفعل جائحة كورونا وما سببته بقطاع التصنيع والتجارة.



إلا أن سوق المستعمل الإلكتروني وبالأسواق التقليدية لا يزال يتوفر به العشرات من السيارات التي تتناسب مع الإمكانيات المادية للطبقة متوسطة الدخل بالمجتمع المصري.

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ويرصد التقرير التالي أبرز 5 سيارات مطروحة بأسواق البيع والشراء الإلكترونية، والتي تبدأ أسعارها من 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 145 ألف جنيه؛ علمًا بأن قانون العرض والطلب وحالة السيارة الفنية والكماليات تتحكم في ارتفاع أو انخفاض الأسعار.جيلي امجراندامتازت جيلي امجراند 7 بتصميم جذاب للغاية يجمع بين القوة والأناقة من الخارج وبين اتساع المساحات الداخلية للسيارة .امتازت جيلي ايمجراند 7 بمحرك رائع يوفر كثيرا في استهلاك الوقود وهو بسعة 1500 cc والمحرك بالطبع يعمل بالحقن الالكتروني وتأتي ناقل الحركة فى هذة السيارة يدوي وهو الافضل والانسب لها.وتأتي جيلي امجراند 7 موديل 2016 في سوق المستعمل المصري بأسعار تتراوح بين 100 ألف جنيه حتى 130 جنيه.رينو لوجانتقدم الفئتين الأولى والثانية بناقل حركة يدوي من 5 سرعات مرتبط بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 90 حصان.أما الفئتين الثالثة والرابعة فتعتمدان على نفس المحرك المتاح بالفئتين الاولى والثانية، باختلاف أنهما مزودتان بناقل حركة أوتوماتيكويبلغ متوسط اسعار رينو لوجان فى سوق المستعمل 130,000 جنيه لموديل 2016.لادا جرانتاتعتمد لادا جرانتا على سواعد محرك رباعي السلندرات سعة 1.6 لتر بقوة 85 حصان عند 5100 لفة في الدقيقة.تتوفر لادا جرانتا سيدان العائلية موديل 2020 الشكل القديم المزود بناقل حركة يدوي في سوق المستعمل بمتوسط أسعار 112 ألف جنيه.ويحدد السعر الشرائي للسيارة حالتها الفنية والكماليات المزودة بها وسنة الصنع، إضافة إلى حركة المبيعات في السوق.هيونداي فيرناوتتوفر فيرنا الكورية الجنوبية فى سوق السيارات المستعملة بمتوسط سعري يبلغ نحو 130,000 جنيه لموديل 2019.ويحدد السعر الشرائي للسيارة حالتها الفنية والكماليات المزودة بها وسنة الصنع، إضافة إلى حركة المبيعات في السوق.نيسان صنيزودت نيسان صني بمحرك سعة 1.5 لتر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 نقلات، بقوة 108 حصان، وتتميز السيارة اليابانية بعدد جيد على مستوى تجهيزات الأمان، فزودت صني بوسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS ، توزيع اليكتروني للفرامل EBD.تتربع سيارة نيسان "صني" على عرش السيارات الأكثر مبيعًا في مصر لهذه الفئة، ويقدم طراز 2016 فى سوق المستعمل بمتوسط سعري 145 ألف جنيه، و تحدد الحالة الفنية و الكماليات السعر.