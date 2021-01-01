الهاتف Motorola Edge 2021 سعر ومواصفات

آخر الأخبارأخبار الجوال والموبايل › الهاتف Motorola Edge 2021 سعر ومواصفات

صورة الخبر: الهاتف Motorola Edge 2021 سعر ومواصفات
الهاتف Motorola Edge 2021 سعر ومواصفات

استكمالا لسلسلة Edge الرائعة من موتورولا، تم الإعلان حاليا عن الهاتف Motorola Edge 2021 بمعالج قوي من كوالكوم يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وتصميم مقاوم للماء وشاشة بمعدل تحديث 144 هرتز بالإضافة إلى كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجا بكسل وذاكرة تخزين كبيرة تكفي لتنزيل جميع التطبيقات والألعاب التي يحتاجها المستخدم، ومع ذلك دعونا نتعرف الآن على سعر ومواصفات الهاتف Motorola Edge 2021.

المواصفات الكاملة للهاتف
هاتف موتورولا الجديد يأتي مع شاشة LCD بحجم 6.7 بوصة وبدقة 2460×1080 بكسل كما أنها محمية بزجاج Corning Gorilla Glass 3 وتدعم معدل تحديث يبلغ 144 هرتز، وهذا الهاتف يضم كذلك معالجا ثماني النواة من فئة Qualcomm Snapdragon 778G 5G المصنوع بتكنولوجيا 6 نانومتر بجانب معالج رسوميات من فئة Adreno 642L بالإضافة إلى ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجا بايت وذاكرة وصول عشوائية بسعة 8 جيجا رام.

الهاتف Motorola Edge 2021
يحتوي الهاتف Motorola Edge 2021 على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.3 وتدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية، ويحتوي أيضا على 3 كاميرات في الخلف بدقة 108 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.9 للكاميرا الرئيسية، وبدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 للكاميرا فائقة الاتساع، وبدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميرا المسؤولة عن استشعار معلومات العمق، وعلاوة على ذلك فإن هذا الهاتف يضم فلاش LED مزدوجا في الخلف ويدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية.

بطارية هذا الهاتف تأتي بسعة 5000 ملي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 30 واط (يتم شحنها من خلال منفذ USB Type‑C 2.0)، وبخصوص المميزات الأخرى فالهاتف Motorola Edge 2021 يتميز بتصميم مقاوم للماء ودعم مستشعر لبصمات الأصابع مدمج في زر الباور على الجانب مع دعم مكبر الصوت وخاصية NFC.

اقرأ أيضا مقارنة بين هواتف Honor 30 الثلاثة
سعر الهاتف Motorola Edge 2021
السعر الرسمي للهاتف Motorola Edge 2021 يبلغ حوالي 700 دولار أمريكي ولكن يمكنك الحصول عليه بسعر يبلغ 500 دولار لفترة محدودة بعد الإطلاق الذي تم تحديده يوم 2 سبتمبر.

المصدر: قل و دل

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الهاتف Motorola Edge 2021 سعر ومواصفات

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
30487

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager