شكا عدد من مستخدمي محادثات الفيديو الشهير "زووم" من صعوبات وحتى انقطاع تام للخدمة، صباح الاثنين.
وقال موقع "DownDetector"، الذي يتابع حالة المنصات الرقمية الشهيرة، فقد بدأت المشكلات في "زووم" عند حوالى الساعة 8:45 بتوقيت غرينتش، ووصلت التداعيات إلى شتى أنحاء العالم.
وذكر الموقع أن تلقى عشرات التقارير عن العطل الذي أصاب التطبيق.
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التعليقات على زووم يرد على المشكلات التى تضرب التطبيق
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