فتاتان من إنجلترا تشهران إسلامهما .. محمد صلاح السبب



محمد صلاح محمد صلاح

شدد فتاتان بريطانيتان على أنهما تأثرتا بتواضع وسلوك اللاعب المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، خلال زيارتهما إلى أسوان في مصر.







وقالت الشقيقتان إيمي ونيكي: "تأثرنا بأخلاق المسلمين في أوروبا ، وتواضع محمد صلاح لاعب ليفربول"، معبرين بهذه الكلمات عن حبهم للإسلام وسعادتهم باعتناق الإسلام، دون إكراه من أحد وبعد دراسة الأمر بالشكل الصحيح.

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إيمي ونيكي ، شقيقتين من إنجلترا تعيشان بالقرب من مدينة ليفربول الإنجليزية، وكانتا تزوران مصر بغرض السياحة.وسمعوا في وطنهم عن الدين الإسلامي وتأثروا بأخلاق المسلمين المقيمين في أوروبا ووددهم للآخرين ، بالإضافة إلى أخلاق وتواضع لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح.وبدأت الشقيقتان يفكران في اعتناق الإسلام ، خاصة أن زيارتهما لمصر بغرض السياحة أرست لهما صورة إيجابية عن الإسلام والمسلمين تتعارض مع ما قدمته بعض وسائل الإعلام عن الإسلام والهجوم عليه.