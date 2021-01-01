شدد فتاتان بريطانيتان على أنهما تأثرتا بتواضع وسلوك اللاعب المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، خلال زيارتهما إلى أسوان في مصر.
وقالت الشقيقتان إيمي ونيكي: "تأثرنا بأخلاق المسلمين في أوروبا ، وتواضع محمد صلاح لاعب ليفربول"، معبرين بهذه الكلمات عن حبهم للإسلام وسعادتهم باعتناق الإسلام، دون إكراه من أحد وبعد دراسة الأمر بالشكل الصحيح.
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التعليقات على فتاتان من إنجلترا تشهران إسلامهما .. محمد صلاح السبب
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