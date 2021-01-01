فتاتان من إنجلترا تشهران إسلامهما .. محمد صلاح السبب

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محمد صلاح

شدد فتاتان بريطانيتان على أنهما تأثرتا بتواضع وسلوك اللاعب المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، خلال زيارتهما إلى أسوان في مصر.



وقالت الشقيقتان إيمي ونيكي: "تأثرنا بأخلاق المسلمين في أوروبا ، وتواضع محمد صلاح لاعب ليفربول"، معبرين بهذه الكلمات عن حبهم للإسلام وسعادتهم باعتناق الإسلام، دون إكراه من أحد وبعد دراسة الأمر بالشكل الصحيح.



إيمي ونيكي ، شقيقتين من إنجلترا تعيشان بالقرب من مدينة ليفربول الإنجليزية، وكانتا تزوران مصر بغرض السياحة.



وسمعوا في وطنهم عن الدين الإسلامي وتأثروا بأخلاق المسلمين المقيمين في أوروبا ووددهم للآخرين ، بالإضافة إلى أخلاق وتواضع لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح.


وبدأت الشقيقتان يفكران في اعتناق الإسلام ، خاصة أن زيارتهما لمصر بغرض السياحة أرست لهما صورة إيجابية عن الإسلام والمسلمين تتعارض مع ما قدمته بعض وسائل الإعلام عن الإسلام والهجوم عليه.

المصدر: elbalad

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