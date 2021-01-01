

لا تزال الولايات المتحدة مضطرة لاستخدام مركبات سويوز لا تزال الولايات المتحدة مضطرة لاستخدام مركبات سويوز

أعلن سيرغي سافيليف، نائب المدير العام لمؤسسة "روس كوسموس" للتعاون الدولي، أن الولايات المتحدة لا تزال مهتمة بإمكانية استخدام مركبات "سويوز" في الرحلة إلى المحطة الفضائية الدولية.



ويشير سافيليف، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء إلى ان الولايات المتحدة لا تستبعد شراء مقعد في مركبة "سويوز" الفضائية التي ستطلق في ربيع عام 2022، كإجراء احتياطي في حال عدم جاهزية المركبات التجارية الأمريكية.



ويقول، "إن شراء الجانب الأمريكي لمقعد في مركبة "سويوز" هو خيار احتياطي ويعتمدون على مساعدة من جانب روسيا. ولكن لا يمكنني القول أي شيء محدد حاليا".

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وكان مصدر في قطاع صناعة الصواريخ والفضاء، قد أعلن في وقت سابق، أنه ليس مستبعدا إرسال رائدة الفضاء الأمريكية لوريل أوهارا، التي تتدرب في مركز إعداد رواد الفضاء بروسيا، على متن المركبة "سويوز" الفضائية الروسية، التي ستطلق في ربيع عام 2022.وتجدر الإشارة، إلى أن ناسا أعلنت مرات عديدة، التوقف عن شراء مقاعد في المركبات الفضائية الروسية، بعد تصنيع وإنتاج مركبات فضائية أمريكية. ولكن المشكلات التقنية لا تزال تظهر في هذه المركبات، ما يجبر الجانب الأمريكي على شراء مقاعد في المركبات الفضائية الروسية.