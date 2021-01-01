لا تزال الولايات المتحدة مضطرة لاستخدام مركبات سويوز

أعلن سيرغي سافيليف، نائب المدير العام لمؤسسة "روس كوسموس" للتعاون الدولي، أن الولايات المتحدة لا تزال مهتمة بإمكانية استخدام مركبات "سويوز" في الرحلة إلى المحطة الفضائية الدولية.
ويشير سافيليف، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء إلى ان الولايات المتحدة لا تستبعد شراء مقعد في مركبة "سويوز" الفضائية التي ستطلق في ربيع عام 2022، كإجراء احتياطي في حال عدم جاهزية المركبات التجارية الأمريكية.
ويقول، "إن شراء الجانب الأمريكي لمقعد في مركبة "سويوز" هو خيار احتياطي ويعتمدون على مساعدة من جانب روسيا. ولكن لا يمكنني القول أي شيء محدد حاليا".
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