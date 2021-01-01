

لتحقيق وظيفة أحلامك الأبرز 4 أسئلة محيرة فى إنترفيو العمل وطريقة الإجابة عليها لتحقيق وظيفة أحلامك الأبرز 4 أسئلة محيرة فى إنترفيو العمل وطريقة الإجابة عليها

يشعر الكثير من الناس بالارتباك في مقابلة العمل، لأنه ليس من السهل الحصول على وظيفة مرموقة براتب جيد، مع الأخذ في الاعتبار على وجه الخصوص حقيقة أن أصحاب العمل يمكن أن يكونوا انتقائيين، ويستخدمون حيلًا مختلفة لمعرفة نوع الشخص الذي يجلس أمامهم.



في التقرير التالى يوضح موقع "برايت سايد" بعض الحيل والنصائح التى ستساعدك على تفسير الأسئلة التي يتم طرحها خلال مقابلات العمل وكيفية الإجابة عليها بالطريقة الصحيحة:



1. ما هي الوظيفة التي تحلم بها؟



يجيب الناس أحيانًا عن هذا السؤال دون تفكير، مستندين في ذلك إلى هوايتهم المفضلة أو حلم طفولتهم، لكن لا يجب أن تفعل هذا في مقابلة العمل، وعند طرح هذا السؤال، يريد المحاور أن يكتشف شيئًا واحدًا، ما إذا كان المنصب الذي تبحث عنه يتوافق مع أهدافك المهنية.

قد يعجبك أيضا...

ربما يريد الشخص أن يصبح نجم موسيقى الروك أو لاعب كرة قدم محترف، ومع ذلك، إذا كانت الوظيفة التي يتقدمون إليها لا تقربهم من تحقيق حلمهم، فسوف يدرك القائم بإجراء المقابلة على الفور أن الشخص يسعى للحصول على هذا المنصب لأنه يحتاج إلى المال لإعالة أسرته ونفسه، وأنه لن يساهم في تطوير الشركة بكامل طاقته.2. كيف استعديت لهذه المقابلة؟"لم أستعد للمقابلة" هي إجابة جريئة يمكن أن تكلفك الوظيفة، ويطرح المحاور هذا السؤال لفهم مدى قوة رغبتك في الحصول على المنصب.إذا كنت تريد حقًا العمل لدى شركة، فستقضي بعض الوقت في البحث عن معلومات حول صاحب العمل المحتمل ودراسة موقعه على الويب، لذا، يجب أن تتحدث عن ذلك، أيضًا، يمكنك إقناع المحاور من خلال إظهار معرفتك بالصناعة بشكل عام، مثل التعليق على الأحداث الأخيرة وطرح الأسئلة ذات الصلة.3. ماذا ستفعل إذا فزت باليانصيب؟من أهم مهام المحاور في المقابلة فهم دوافع الباحث عن عمل، مثل ما إذا كنت ستستمر في العمل إذا ربحت المال، وإذا لم ترغب في ذلك، فأنت تريد أن يتم تعيينك ليس لأنه شيء تريد القيام به في الحياة، ولكن بسبب الأموال التي ستجنيها.علاوة على ذلك، قد يسألك القائم بإجراء المقابلة كيف يمكنك إنفاق أرباح اليانصيب، وستظهر الإجابة عن هذا السؤال مدى نضجك كشخص ومدى مسئوليتك تجاه المال، لذلك، ليس عليك التحدث عن جزر المالديف أو لامبورغيني، حتى لو كنت تحلم بامتلاكهما، ومن الأفضل أن تقول شيئًا عن الاستثمار أو شراء منزل لعائلتك.4. كيف تختلف هذه الوظيفة عن الوظائف الأخرى التي تقدمت لها؟غالبًا ما يتم طرح هذا السؤال في مقابلة في شركات مختلفة، ومع ذلك، يحاول صاحب العمل المحتمل التحقق من صدقك، فنادراً ما يرسل الباحثون عن عمل سيرهم الذاتية إلى شركة واحدة فقط.وإذا كان هذا هو الحال، فمن الأفضل أن تقول بصدق أنك أرسلت سيرتك الذاتية إلى عدد قليل من الشركات، ولا تتكلم بشكل سلبي عن الشركات الأخرى، ولا تحاول انتقادهم لأنه قد يفسد سمعتك، ركز فقط على مزايا المنصب الذي تتم مقابلته الآن.