

أسرار لا تعرفها عن مواليد برج العذراء أسرار لا تعرفها عن مواليد برج العذراء

بداية من يوم 23 أغسطس وحتى 22 سبتمبر، يحتفل مواليد برج العذراء أو كما يعرفون بـ«السنبلة» بأعياد ميلادهم قرابة الشهر، ويتميزون بالعديد من الصفات ولديهم مجموعة من الأسرار التي تجعلهم مختلفين عن غيرهم من باقي أصحاب دائرة البروج الفلكية..



معلومات عن برج العذراء

وفي السطور التالية، نوضح بعض المعلومات والأسرار عن مواليد برج العذراء الموجود ضمن الأبراج الفلكية، وهي كالآتي..



- برج العذراء هو سادس برج من الأبراج الـ12 من دائرة البروج، وهو من الجهة الشمالية للسماء، وتمر الشمس من 23 أغسطس إلى 22 سبتمبر، عند أواخر الصیف.

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- وحسبَ الأساطير الإغريقية، العذراء هي أستريا ابنة الإله زيوسن ويعد ضمن الأبراج الترابية.- ينتمي أصحاب برج العذراء لعنصر الأرض مع برجي الثور والجدي، وهذا ما يجعل شخصيتهم قوية ويفضلون التنظيم، بجانب ميلهم لحب الألوان الباهتة مثل الأصفر الفاتح.- أرقام الحظ بالنسبة لمواليد برج العذراء هي: 5، 14، 15، 23، 32، ويرمز له برمز نصف وجه سيدة وشعرها مُنسدل على كتفيها.- من مشاهير برج العذارء، مايكل جاكسون وبيونسيه، فؤاد المهندس، كاظم الساهر، حسين الجسمي.- يمتاز مواليد برج العذراء بالقدرة على تحديد المصير أكثر من غيره، كونه يتمتع بالشجاعة، بجانب كره الكسل والإهمال.- ويحب مولود برج العذراالجدل والنقاش في الأمور المختلف، بجانب ميله للتمسك بالعادات والتقاليد لشعوره بالطمأنينة والراحة.- ويتميّز مواليد برج العذراء بقدرتهم على التحليل، ويعد العمل داخل مكتبه أكثر ما يكون مناسيا لمواليد بجر العذراء بسبب حبهم للقراءة أو التواجد داخل مركز موسيقي.ومن عيوب برج العذارء أن إرضاءهم أو إقناعهم مهمة شاقة، وهم أشخاص يتسمون بالصراحة والتي ربما تكون قاسية أحياناً، خاصة حين يتكلمون مع الأشخاص المحيطين بهم.- ويعد مولود برج العذراء من الشخصيات المحافظة التي لا تقبل الآراء الحديثة والمختلفة عن النهج المتعارف عليه.