

فيديو مثير على تيك توك يجيب على كيف تشحن هاتفك بدون كهرباء؟ .. فيديو مثير على تيك توك يجيب على كيف تشحن هاتفك بدون كهرباء؟ ..

قام حساب يحمل اسم Ramdeep.osahan، عبر تيك توك، بالقيام بحيلة جديدة لمساعدتك عل ى شحن هاتف المحمول خارج المنزل.



إذ تمكنك الحيلة من شحن الموبايل بدون الكهرباء وذلك باستخدام بصلة والليمون وبعض مياه غازية أو مشروب الطاقة، وشاحن.



فيما يوضح الفيديو قيام مستخدم تيك توك بوضع البصلة في وعاء وأضاف إيها بعض المياه الغازية ، ثم وضع الشاحن بالبصلة، بينما جزء الـ usb، قام بوضعه في الموبايل كالمعتاد.

قد يعجبك أيضا...

والغريب أن الهاتف قام بالشحن، إذ ظهرت علامة الشحن على الموبايل، لكن هل الأمر حقيقي أم مجرد خدعة لجذب الانتباه؟!بحسب الدكتور جوناثان هير، مركز CSC، قسم الكيمياء، جامعة ساسكس، عندما يتم دفع الشاحن في البصل، يؤدي ذلك إلى إرسال إشارة إلى جهاز.وهذا سيؤدي إما إلى إيقاظه من وضع السكون، أو إذا كان قيد التشغيل بالفعل، فسيؤدي إلى تشغيل برنامج الشحن.وأضاف أن ما تراه هو الطاقة المتبقية في بطارية الهاتف، والتي تقوم بتشغيل الخطوات الأولى لبرنامج الشحن على شاشة ولكن لا تصل في الواقع إلى شحن البطارية.بينما يؤدي دفع الشاحن في البصل المنقوع إلى توليد جهد، لكن فرق الجهد لن يكون كثيرًا.فمن المحتمل أن يكون أقل من 1 فولت والتيار سيكون صغيرًا، اعتمادًا على مساحة السطح، ويتطلب شحن الهاتف حوالي 5 فولت.لذلك ما لم يحدث شيء غير عادي داخل طبقات البصل، فلن يكون هناك ما يكفي من الكهرباء لشحن الهاتف.فيما حذر «جوناثان» أن هذه الطريقة كفيلة لإفساد الرصاص الخاص بهاتفك، وفقاً لـ edu.rsc.org