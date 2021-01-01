

6 طرق لمساعدتك بدون مشاكل على إيقاظ أطفالك فى الصباح قبل موسم المدارس.. 6 طرق لمساعدتك بدون مشاكل على إيقاظ أطفالك فى الصباح قبل موسم المدارس..

لقد ثبت علميًا أن الأطفال الذين يحصلون على قسط كافٍ من النوم يتمتعون بصحة أفضل بشكل عام، ويؤدون بشكل أفضل في المدرسة، ويتمتعون بذكريات وسلوكيات جيدة، ومع ذلك، يتبع النوم الاستيقاظ، وهو ما لا يمكن أن يكون مهمة سهلة للوالدين.



مع بدء موسم دخول المدارس، تعانى الكثير من الأمهات من مشكلة إيقاظ أطفالهن فى وقت مبكر، ويبدأن رحلة البحث عن طرق فعالة لإيقاظ الأطفال فى الصباح بدون نزاعات أو مشاكل، وفى التقرير التالى يوضح موقع "برايت سايد" بعض النصائح الجيدة حول كيفية جعل عملية الاستيقاظ أكثر سلاسة لك ولطفلك:



1. دعى أشعة الشمس تدخل قبل إيقاظ طفلك:

يعمل الضوء الطبيعي كمحفز لأدمغتنا لإفراز مادة السيروتونين التي بدورها تساعدنا على الشعور باليقظة، ولهذا السبب من الجيد حقًا ترك بعض أشعة الشمس في غرفة طفلك قبل حوالي 15 دقيقة من رغبتك في نهوضه من السرير.

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2. تشغيل الموسيقى لإيقاظ طفلك:قد تكون الموسيقى وسيلة أكثر استرخاءً للاستيقاظ بدلاً من التنبيه الصاخب، ويمكنك وضع راديو في غرفة طفلك لتشغيل محطته المفضلة، أو حتى إنشاء قائمة تشغيل للأغاني التي يحبونها أكثر، وهذا بالتأكيد سيجعل مزاجهم أفضل ويساعدهم على الهروب من الغضب المعتاد في الصباح الباكر.3. تحويل الاستيقاظ إلى لعبة:يمكنك جعل عملية الاستيقاظ بأكملها أكثر متعة من خلال تحويلها إلى لعبة، علاوة على ذلك، سيقلل بشكل كبير من التوتر والحاجة إلى الجدال مع طفلك، استخدمى خيالك لإنشاء ألعاب مختلفة ولن يشتكي طفلك أبدًا من الاستيقاظ مرة أخرى.4. أيقظى طفلك على رائحة فطوره المفضل:فقط تخيل مدى جودة الحالة المزاجية لطفلك أثناء النهار إذا بدأ صباحه بطعامه المفضل، ورائحته في جميع أنحاء المنزل ستجعله ينهض من الفراش في أسرع وقت ممكن.5. دعى طفلك يختبر العواقب الطبيعية للتأخر:بمجرد تحديد روتين الصباح لطفلك، اجعليه يشعر بالمسئولية عند اتباعه، على سبيل المثال، يمكنك أن تضع عقوبة معينة لعدم الاستيقاظ في الوقت المحدد، مثل عدم تركه أمام الشاشات ليوم واحد، وبالنسبة للأطفال الأكبر سنًا، يمكنك السماح لهم بالتأخر عن المدرسة حتى يشعروا بعدم الارتياح أمام معلمهم.6. تأكدى من حصولهم على قسط كافٍ من النوم:اعتمادًا على العمر، يحتاج الطفل إلى قدر معين من النوم، يحتاج الطفل الصغير إلى حوالي 11-14 ساعة في الليلة بينما يحتاج الطفل في سن ما قبل المدرسة إلى 10-13 ساعة، والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 13 عامًا يجب أن يحصلوا على متوسط ​​9-10 ساعات في الليلة، من المؤكد أن الطفل الذي لا ينام بشكل كافٍ سيواجه صعوبة في الاستيقاظ.