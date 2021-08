بيع دليل كمبيوتر Apple II بمبلغ 800 ألف دولار موقع من ستيف جوبز.. بيع دليل كمبيوتر Apple II بمبلغ 800 ألف دولار موقع من ستيف جوبز..

اع مزاد RR في مدينة بوسطن الأمريكية دليل مستخدم كمبيوتر Apple II من شركة آبل الأمريكية موقع من ستيف جوبز مؤسس الشركة في عام 1980 .



وبحسب شبكة CNN الأمريكية فإن دليل مستخدم كمبيوتر Apple II قد بيع بما يقرب من 800 ألف دولار أمريكي، حيث يحوي الدليل 196 صفحة لشرح محتويات الكمبيوتر وكيفية استخدامه.



ووقع ستيف جوبز على دليل مستخدم كمبيوتر Apple II لأحد المستخدمين في ذلك الوقت، حيث كتب له : "جوليان ، جيلك هو أول من نشأ مع أجهزة الكمبيوتر، انطلق وغير العالم! ستيفن جوبز ، 1980" .كما تم توقيع دليل مستخدم كمبيوتر Apple II من قبل مايك ماركولا ، المستثمر الأول في شركة آبل والرئيس التنفيذي الثاني للشركة، كما أن التوقيع كان أثناء وجود ستيف جوبز وماركولا في المملكة المتحدة للترويج لشركة آبل.وحصل جوليان بروير ، نجل رجل أعمال قد عمل مع شركة آبل لتوزيع منتجاتها في المملكة المتحدة، على توقيع ستيف جوبز و مايك ماركولا في عام 1980 .وقال بروير: "كنت جالسًا في غرفة نومي ألعب على جهاز كمبيوتر Apple II الخاص بي عندما اتصل بي والدي للقاء بعض الضيوف و كان ستيف جوبز ومايك ماركولا.وأضاف كان " دليل كمبيوتر Apple II معي وفهمت لاحقًا فقط مدى ندرة توقيع جوبز على أي شيء ، ناهيك عن كتابة نقش مثل هذا " .وتم إطلاق جهاز كمبيوتر Apple II في عام 1977 ، وكان أول منتج ناجح للشركة ويعتبر بشكل عام أحد أوائل أجهزة الكمبيوتر التي تم تصنيعها للسوق ، وتمت كتابة أول جدول بيانات للكمبيوتر ، VisiCalc ، من أجل Apple II في عام 1979 ووسعت شعبية الكمبيوتر في سوق الأعمال.