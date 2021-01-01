

أفضل الطرق للحصول على شدات ببجي موبايل PUBG MOBILE 2021 أفضل الطرق للحصول على شدات ببجي موبايل PUBG MOBILE 2021

من المعروف أن لعبة ببجي هي لعبة فيديو مجانية لديها العديد من الميزات والهدايا المجانية والتي يستمتع بها الملايين من اللاعبين حول العالم، ولكن هناك بعض التحديثات التي تتعلق بالخرائط والأسلحة والملابس، والتي تتطلب اشتراكا مدفوعا في اللعبة سواء على متجر التطبيقات الخاص بهواتف أندرويد أو آيفون.







وهناك ما يعرف ب PUBG UC أو شدات ببجي والتي يمكن من خلالها المركبات والأزياء الأسطورية ووالقيام بفتح الصناديق المميزة، وكذلك الخرائط والأسلحة ولكنها تتطلب الكثير من الأموال، وبحسب موقع Pocket Tactics فإنه من خلال هناك عدد من الطرق التي يمكن من خلالها الوصول لكل ما تريد في ببجي بدون الدفع من أجل PUBG UC :



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ويمكن الحصول على PUBG Mobile UC من خلال الكثير من الطرق المختلفة للحصول على، ومنها :1- شراء UC حيث يمكنك شراء PUBG UC من متجر PUBG Mobile من داخل اللعبة نفسهاتحدي المكافأة أو Bonus Challenge وهذا حدث خاص بالبطولة حيث تتنافس لكسب مكافآت بناءً على عمليات القتل والانتصارات ، على الرغم من أنها متاحة فقط في مناطق آسيوية معينة.2- معركة Royale Pass حيث يمكنك ربح UC كمكافأة لرفع رتبة بطاقة Royal Pass ، ولكن يجب عليك شراء بطاقة Elite للحصول على فئة المكافأة الصحيحة.3- الهدايا: وكما هو الحال مع رموز الاسترداد ، يقدم العديد من مشغلي البث الهبات التي توفر الفرصة للفوز ببعض UC ، ويمكنك متابعة مشاهدة PUBG Mobile Reddit و Discord للبقاء على اطلاع دائم بجوائز السحوبات الجديدة.وتعتبر الطريقة الأكثر فعالية من حيث التكلفة للحصول على PUBG MOBILE UC هي أنهيمكنك شراء PUBG Mobile UC من المتجر داخل اللعبة بمجموعة متنوعة من الأسعار ، ولكن كما هو الحال مع العديد من العملات داخل اللعبة ، كلما اشتريت أكثر كلما حصلت على المزيد مجانًا، و إذا كنت تخطط للعب PUBG Mobile في المستقبل ، وترغب في فتح المزيد من التحديثات الكبيرة والمحتوى داخل اللعبة ، فإن الأمر يستحق شراء الكثير منها.