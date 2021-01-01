

سعر ومواصفات تحفة ريلمي Realme GT 5G بعد إطلاقه سعر ومواصفات تحفة ريلمي Realme GT 5G بعد إطلاقه

تميزت شركة ريلمي في الفترة الأخيرة بإطلاقها عدد من الهواتف التي تستطيع منافسة الشركات الكبرى مثل سامسونج وشاومي، ومنذ أيام أطلقت الشركة تحفة جديدة من هواتفها وهو العملاق Realme GT 5G الذي يحتوي على مواصفات متكاملة.



وبحسب موقع Gadgets 360 فإن هاتف Realme GT 5G من المتوقع أن يحقق مبيعات عالية لريلمي، ويستحوذ على حصة كبيرة من سوق الهواتف الذكية، لقدراته العالية جدا وسعره المناسب.



مواصفات هاتف ريلمي Realme GT 5G

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ويتميز هاتف ريلمي Realme GT 5G، بتصميم رائع في لونين هما الأسود والأزرق، مع شاشة مميزة من نوع Super AMOLED، بقياس 6.43 بوصة، تدعم معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتزا في الثانية.ويحتوى هاتف Realme GT 5G، على بطارية بقوة 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65 واط، وتدعى ريلمي أنه يمكن شحنها من 0 إلى 100% في غصون 35 دقيقة فقط.ويعمل هاتف Realme GT 5G، بأحدث معالج من شركة كوالكوم الأمريكية من نوع Snapdragon 888، بدقة تصنيع 5 نانومتر، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت من نوع LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 او 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1.ويقدم هاتف ريلمي الرائد Realme GT 5G، كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها بدقة 64 ميجابكسل، متصلة بمستشعر فائق الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، مع مستشعر من نوع ماكرو للتكبير بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.سعر هاتف Realme GT 5Gويتوفر هاتف Realme GT 5G، مقابل سعر حوالى 510 دولار أمريكي أي ما يعادل 8 آلاف جنيه مصري.