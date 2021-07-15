ارتفع سعر عملة البتكوين إلى ما يزيد عن 50 ألف دولار، الاثنين، للمرة الأولى منذ 3 أشهر فيما عاد المستثمرون إلى شراء العملة المشفرة.
وارتفع سعر البتكوين حوالى 2 بالمئة ليصل إلى 50.249.15 دولارا وهو أعلى مستوى لها منذ منتصف مايو، عندما بدأ سعرها يتراجع بسبب مجموعة من العوامل بما فيها حملة الصين الهادفة إلى تنظيم سوق العملات المشفرة وقرار رئيس شركة تيسلا إيلون ماسك بالتوقف عن قبولها بسبب مخاوف بشأن التأثير البيئي لعمليات التعدين.
منذ ذلك الحين، أعرب ماسك عن دعمه لعملة البتكوين، في حين أبدى الكثير من المستثمرين البارزين الآخرين وبينهم مؤسس تويتر جاك دورسي، عن اهتمامهم أيضا.
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التعليقات على صعود البتكوين فوق 50 ألف دولار
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