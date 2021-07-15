

بمستهل تعاملات اليوم أداء إيجابي لـ مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم أداء إيجابي لـ مؤشرات البورصة

استهلت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الإثنين، ثاني جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.



ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 10695 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 2394 نقطة.



وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 12961 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 4175 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 2938 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 3889 نقطة.