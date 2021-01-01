صيغة الصلاة النارية وسبب التسمية .. دار الإفتاء توضح

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قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك صيغة للصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم) وهى الصلاة النارية داخلة فى قول النبي (صلى الله عليه وسلم) «أحسنوا الصلاة على نبيكم فلعل ذلك يعرض عليه».



وأضاف "وسام"، خلال فيديو على "يوتيوب"، أن إحسان الصلاة على سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) معناه أن يتفنن المسلمون فى صيغها، وقد نص العلماء على أن أمر الصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم) عند السلف الصالح والصحابة والتابعين مبنية على السعة.



وبين صيغة الصلاة النارية وهى «اللهم صلى صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبيا تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى اليه»، فكل جملة ووصف فى هذه الصلاة المباركة واردًا فى نصوص الوحى كتابة وسُنة ولذلك فهى صلاة صحيحة فى صياغتها ولشدة أثرها فى تحصيل مقصود صاحبها.

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حكم الصلاة الناريةقال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الصلاة النارية أو التفريجية أو القرطبية كما يطلق عليها البعض كلها أسماء لنفس الصيغة التي تعتمد على الصلاة على النبي.سبب تسمية الصلاة النارية بهذا الأسماءوأوضح أن الصلاة النارية سميت بالصلاة التفريجية نظرًا لحدوث الفرج الشديد لمن يواظب عليها، وسميت بالصلاة القرطبية نسبة للإمام القرطبي، كما سميت بالصلاة النارية تشبيهًا لسرعة تأثيرها مثل النار.وذكر أن صيغتها هي «اللهم صل صلاة كاملة، وسلم سلامًا تامًا على نبي تنحل به العقد، وتنفرج به الكرب وتقضي به الحوائج»، كما أن هناك صيغ أخرى لها، مضيفًا: «الإنسان لما بيكون له حاجة عند الله بيصلي ويدعو بها 11 مرة والله ويتنتظر تحقيقها، أما إذا كان له مهمة من المهام شديدة يريد أن يحققها الله له يصليها بالعدد الكبير، وهي 4444 مرة لا زيادة عن هذا ولا نقصان».وأضاف أن هذه الصلاة وردت في كتب الأدعية والصلوات وتلقاها العلماء بالقبول، ويمكن تقسيمها على عدة مجالس، أو مشاركة الآخرين فيها شرط الالتزام بالعدد، وهي صلاة مشروعة وعليها دليل من الكتاب والسنة، ولكن الكتاب لم يختص هذه الصلاة فقط، ولكن الصلاة على النبي بشكل عام دون صيغة محددة.وتابع: «قضية الذكر والدعاء مبنية على التوسيع في العبادات، ولم يرد فى كتاب الله ما يحرم صيغة هذه الصلاة، أو تقيدها بصيغة معينة، بل على العكس فقد ورد فى الآيات فضل الصلاة على النبي عليه وسلم بشكل مطلق، لافتًا إلى قوله الكريم «إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما».