

تحذيرجاص من جوجل الى 2 مليار مستخدم لكروم تحذيرجاص من جوجل الى 2 مليار مستخدم لكروم

حذرت شركة جوجل جميع مستخدمي هواتف أندرويد والبالغ عددهم أكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم من تعرضهم لتهديدات أمنية كبيرة بسبب عدد من الثغرات التي تم تصنيفها بأنها عالية الخطورة على المستخدمين.



وفي بيان رسمي كشفت شركة جوجل عن 7 تهديدات أمنية خطيرة ناتجة عن ثغرات في متصفحها جوجل كروم في جميع أنظمة التشغيل الرئيسية: ويندوز و متصفح MacOS و كذلك متصفح Linux.



وبحسب مجلة فوربس الأمريكية فإن الشركة تحاول وقف انتشار هذه الثغرات الأمنية عالية الخطورة من خلال تحذير المستخدمين لحين القيام بحلها والسيطرة عليها.

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ويعتبر تحذير شركة جوجل هو التحذير الرابع من نوعه في غضون أقل من شهرين، حيث يقوم الهاكرز باستغلال الثغرات الموجودة في جوجل كروم والتمكن من نقل بيانات الصوت والفيديو بين المتصفحات وتطبيقات الهواتف الذكية للمستخدمين.كيف تؤمن نفسك ضد ثغرات جوجل كروم ؟ويجب على جميع مستخدمي جوجل كروم الانتقال إلى الإعدادات ثم المساعدة ثم حول جوجل كروم ، وإذا كان إصدار المستعرض الخاص بك على Linux و macOS و Windows مدرجًا على أنه 92.0.4515.159 أو أعلى ، فأنت في أمان.أما إذا لم يكن الأمر كذلك ، فيجب أن تقوم بتحديث متصفح جوجل كروم وإعادة تشغيله على الفور، لأنك في هذه الحالة ستكون معرض للاختراق.