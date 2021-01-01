تحذيرجاص من جوجل الى 2 مليار مستخدم لكروم

حذرت شركة جوجل جميع مستخدمي هواتف أندرويد والبالغ عددهم أكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم من تعرضهم لتهديدات أمنية كبيرة بسبب عدد من الثغرات التي تم تصنيفها بأنها عالية الخطورة على المستخدمين.
وفي بيان رسمي كشفت شركة جوجل عن 7 تهديدات أمنية خطيرة ناتجة عن ثغرات في متصفحها جوجل كروم في جميع أنظمة التشغيل الرئيسية: ويندوز و متصفح MacOS و كذلك متصفح Linux.
وبحسب مجلة فوربس الأمريكية فإن الشركة تحاول وقف انتشار هذه الثغرات الأمنية عالية الخطورة من خلال تحذير المستخدمين لحين القيام بحلها والسيطرة عليها.
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