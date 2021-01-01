

تحديثا جديد من سامسونج ا للساعة الذكية Galaxy Watch4 تحديثا جديد من سامسونج ا للساعة الذكية Galaxy Watch4

في واقعة غريبة من سامسونج، أعلنت الشركة الكورية عن وصول التحديث الأول للساعة الذكية Samsung Galaxy Watch4 وذلك قبل أسبوعين من إطلاق الساعة إلى الأسواق، مع العلم بأن هذا التحديث يحمل الإصدار R8xxXXU1BUH5 ويبلغ حجمه حوالي 290.52 ميجا بايت



التحديث الجديد للساعة الذكية Galaxy Watch4 يعمل على تحسين استقرار الجهاز والقضاء على بعض الأخطاء وإضافة وظائف جديدة وتحسين الوظائف الحالية وتحسين الأداء بالإضافة إلى أن هذه الساعة ستحصل على واجهة مستخدم One UI المستند إلى نظام التشغيل Wear OS مما يساعدها على الاندماج بشكل وثيق مع نظام Galaxy البيئي بحيث يمكن للساعات الذكية الجديدة المزامنة مع شاشة غطاء Galaxy z Flip 3.



بعد أن يتم إطلاق هذه الساعة بشكل رسمي سيتمكن المستخدمون من تثبيت هذا التحديث الجديد على الساعة الذكية من خلال تطبيق Wearable المثبت على الهاتف الذكي المقترن.

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وبخصوص المواصفات الرئيسية فالساعة الذكية Galaxy Watch4 تضم شاشة Super AMOLED بحجم 1.4 بوصة وبدقة 450×450، ويتم تشغيلها بمعالج من فئة Exynos W920 المصنوع بتكنولوجيا 5 نانومتر بجانب 16 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية و1.5 جيجا رام من الذاكرة العشوائية، بالإضافة إلى أن ساعة سامسونج Galaxy Watch4 تحتوي على بطارية بسعة 361 ملي أمبير