استعدادًا لإطلاق Pixel 6 جوجل توقف إنتاج هاتفها Pixel 4A 5G

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صورة الخبر: استعدادًا لإطلاق Pixel 6 جوجل توقف إنتاج هاتفها Pixel 4A 5G
استعدادًا لإطلاق Pixel 6 جوجل توقف إنتاج هاتفها Pixel 4A 5G

كشفت شركة جوجل، عملاق التكنولوجيا، إلى أنها ستوقف طرح الهاتفين الذكيين "بيكسل 4 إيه" بشبكة الجيل الخامس Pixel 4A 5G و"بيكسل 5" Pixel 5 استعدادًا لطرح هاتف "بيكسل 6" Pixel 6.

أفاد موقع Gadgets الهندي، اليوم السبت، بأن جوجل انتهت من بيع جميع المعروض من الهاتفين على متجرها الإلكتروني، كما يُحتمَل أن المخزون المتبقي لدى تجار التجزئة الآخرين لن يستمر طويلاً.

وأشار المتحدث باسم جوجل، في بيان: "مع توقعاتنا الحالية، نقدر أن ينفد متجر جوجل في الولايات المتحدة من بيع بيكسل 4 إيه وكذلك هواتف بيكسل 5 في الأسابيع المقبلة. وستظل هذه المنتجات متاحة من خلال بعض الشركاء حتى نفاد الإمدادات".

ويعد قرار التوقف عن إنتاج هاتف بيكسل 4 إيه منطقيًا بعدما أطلقت الشركة نموذجًا خليفًا له؛ وهو "بيكسل 5 إيه"، لكن الشركة لم تطلق بعد خليفة لـهواتف بيكسل 5 الذي أوقفته الشركة قبل وقت طويل من وصول هواتف بيكسل 6 هذا الخريف.

كما كشفت جوجل مؤخرًا أنها ستشحن هواتفها الذكية الرائدة القادمة: هاتف بيكسل 6 وبيكسل 6 برو Pixel 6 Pro، بدون شاحن في العلبة.

المصدر: صدى البلد

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