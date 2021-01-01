كشفت شركة جوجل، عملاق التكنولوجيا، إلى أنها ستوقف طرح الهاتفين الذكيين "بيكسل 4 إيه" بشبكة الجيل الخامس Pixel 4A 5G و"بيكسل 5" Pixel 5 استعدادًا لطرح هاتف "بيكسل 6" Pixel 6.
أفاد موقع Gadgets الهندي، اليوم السبت، بأن جوجل انتهت من بيع جميع المعروض من الهاتفين على متجرها الإلكتروني، كما يُحتمَل أن المخزون المتبقي لدى تجار التجزئة الآخرين لن يستمر طويلاً.
وأشار المتحدث باسم جوجل، في بيان: "مع توقعاتنا الحالية، نقدر أن ينفد متجر جوجل في الولايات المتحدة من بيع بيكسل 4 إيه وكذلك هواتف بيكسل 5 في الأسابيع المقبلة. وستظل هذه المنتجات متاحة من خلال بعض الشركاء حتى نفاد الإمدادات".
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التعليقات على استعدادًا لإطلاق Pixel 6 جوجل توقف إنتاج هاتفها Pixel 4A 5G
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