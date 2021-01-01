أعلنت شفروليه رسمياً أنها ستكشف عن كورفيت Z06 2023 في 26 أكتوبر القادم، ولا تزال الشركة محتفظة بتفاصيل السيارة، لكنها قالت أنها ستقدم أداءً مذهلاً على أكثر الحلبات شهرة في العالم، مثل حلبة لا سارث.
هذه الحلبة يُقام فيها سباقات 24 ساعة من لومان، ويظهر بشكل بارز في الفيديو التشويقي السيارة بجانبها C8.R، وهذه ليست مصادفة، لأن السيارتين سيكون بينهما الكثير من القواسم المشتركة.
يُظهر الفيديو أن السيارة ستحصل على واجهة أمامية أكثر شراسة مع مشتت هواء بارز، بالإضافة إلى جناح كبير ومصد في الخلف بتصميم أكثر قوة، ونظام عادم رباعي في المركز.
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التعليقات على موعد تدشين كورفت Z06 2023
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