

تعرف على احدث المميزات خارقة من مايكروسوفت الى نظام تشغيلها الجديد Windows 11 تعرف على احدث المميزات خارقة من مايكروسوفت الى نظام تشغيلها الجديد Windows 11

تستعد شركة مايكروسوفت Microsoft، لإطلاق نظام التشغيل الجديد Windows 11، قبل نهاية العام الحالي 2021، وكانت قد أطلقت الإصدار التجريبي الأسبوع الماضي لنظام التشغيل المرتقب، والذي جاء بالعديد من المميزات الهائلة للتحديث الجديد لأنظمة ويندوز.



ووفقاً لموقع "Gizmochina" التقني، فإن شركة مايكروسوفت تعمل على اختبار تحديث Windows 11، من أجل تصحيح بعد الأخطاء قبل وصول الإصدار النهائي للأسواق، والمقرر خلال أيام العطلات من هذا العام، حيث من المتوقع أن يتم إطلاق أجهزة الكمبيوتر التى ستعمل بنظام تشغيل Windows11، بدءا من يناير المقبل 2022.





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وإليك أفضل مميزات تحديث Windows 111- واجهة مستخدم جديدة مستوحاة من أجهزة أبل Macسيوفر نظام التشغيل الجديد Windows11، واجهة مستخدم واضحة بالإضافة إلى زوايا مستديرة مع ظلال الباستيل، وستوفر العديد من الوظائف الجديدة على خلاف الوظائف المكررة فى أنظمة ويندوز السابقة، كما ستختلف عن الأنظمة السابقة بالموضع الجديد لشريط المهام، الذي سيتم وضعه داخل قائمة البدء Start التى تم تجديدها بالكامل.2- التحكم المذهل للوسائطيستطيع المستخدم من خلال نظام التشغيل الجديد Windwos 11، التحكم في تشغيل جميع الوسائط على جهاز الكمبيوتر من خلال مركز التحكم، الذي يظهر به جميع السجلات الخاصة، حيث يمكن للمستخدم تشغيل مقطع فيديو على الـ YouTube، أو الموسيقى المفضلة على Spotifi، أو أحد مقاطع الفيديو المحفوظة على جهاز الكمبيوتر الخاص، والتى سيتم عرضها في مركز التحكم.3- متجر مايكروسوفت الجديديوفر نظام التشغيل المرتقب Windows 11، متجر جديد، بواجهة مستخدم جديدة بتصميم مذهل وأنيق، مع سهولة فى التنقل والحصول على تطبيقات الأنظمة الأساسية المختلفة، مثل Win32 وNET وUWP وXamarin وElectron وReact Native وJava، كما يوفر العديد من السمات والملحقات لمتصفح Microsoft Edge.4- دعم تطبيقات أندرويد ومتجر أمازونيستطيع المستخدم الآن من تحميل وتشغيل تطبيقات الأندرويد على أجهزة الكمبيوتر الخاصة من خلال تحديث نظام التشغيل الجديد Windows 11، التى سيتم دعمها بمعالجات Intel و AMD، كما سيدعم نظام التشغيل الجديد، تطبيقات متجر أمازون حتى لا يضطر المستخدم لتحميل ملفات APK فى كل مرة.5- عرض ويدجت Widgetsيحتوى نظام التشغيل الجديد Windows 11، على عناصر جدية مشابه لحد كبير لنظام تشغيل شركة آبل الأمريكية macOS Montery، والتى تتضمن معرفة حالة الطقس والأخبار، وأسعار الأسهم، كما تدعم إضافة الأدوات المفضلة للمستخدم لعناصر ويدجت Widgets.6- ميزة Auto HDR ودعم معدل التحديث الديناميكييأتى نظام التشغيل المرتقب من مايكروسوفت Windows 11، بميزة HDR التلقائية، والتى تعمل على رفع مستوى الأداء، لتجربة مشاهدة متميزة أثناء ممارسة الألعاب، كما تدعم معدل التحديث الديناميكي، لتجربة مشاهدة سلسة فى الشاشات ذات المعدل التحديث المرتفع.7- إعادة تصميم تطبيق File Exporerيحتوي نظام تشغيل Windows 11 على تطبيق File Exporer بتصميم جديد، يعمل على سهولة إدارة الملفات الخاصة، والذي يأتى مع رموز حديثة، وشريط أوامر جديد فى أعلى القائمة.8- تحديث أسرع لنظام التشغيليقدم نظام التشغيل الجديد من مايكروسوفت تحديث أسرع وأكثر سلاسة لنظام التشغل، حيث يأتي بدعم آلية التثبيت فى الخلفية، والذي يعمل على جعل التحديثات أسرع من أنظمة ويندوز السابقة، كما ستأتى أصغر حجماً بنسبة 40%.9- إعادة تصميم واجهة المستخدميأتى نظام التشغيل الجديد Windwos 11، بواجهة مستخدم جديدة، والعديد من العناصر المحدثة، حيث قائمة البدء Start التى أصبحت أكثر فاعلية، كما تم تجديد الكثير من الإعدادات للقوائم الرئيسية والفرعية لنظام التشغيل، مع مظهراً عصرياً رائع من خلال الحواف مستطيلة بنسبة أعلى من الأنظمة السابقة.10- إعادة تصميم Microsoft Teamsقررت شركة مايكروسوفت دمج تطبيق Microsoft Teams لشريط المهام داخل نظام التشغيل الجديد المرتقب، لتسهيل الوصول إليه، والذي يعد نظاما أساسيا للاتصال، يجمع بين الدردشة فى أماكن العمل واجتماعات الفيديو.11- تحديث تطبيق Virtual Desktopيأتى التصميم الجديد من مايكروسوفت لنظام التشغيل الجديد Windows 11 مشابه لنظام تشغيل أندرويد macOS، من حيث الوصول السهل لأسطح المكتب الافتراضية التى تم إنشاؤها، من خلال النقر على أيقون سطح المكتب داخل شريط المهام، والتى تساعد المستخدمين على إعادة تسمية وترتيب أسطح المكتب، وكذلك تعيين خلفيات مختلفة لأجهزة الكمبيوتر الخاصة.