

كيفية شراء هاتف جديد.. 4 عوامل مهمة يجب مراعاتها كيفية شراء هاتف جديد.. 4 عوامل مهمة يجب مراعاتها

هل تتساءل عن كيفية شراء هاتف جديد؟، حيث لم تعد الهواتف الذكية مجرد أداة لإجراء المكالمات وتلقي الرسائل، فمع ظهور العديد من الأجهزة والإمكانيات المطورة للهواتف، يصعب على البعض اقتناء هاتف جديد بسهولة، ولكن قبل الإجابة عن كيفية شراء هاتف جديد، ينبغي عليك أولا تحديد أولوياتك لمعرفة المواصفات المناسبة لك، قبل الذهاب لشراء أي هاتف ذكي.



كيفية شراء هاتف جديد

في الوقت الحالي، لم تعد الهواتف الذكية مجرد أداة لإجراء المكالمات وتلقي الرسائل، بل أصبحت أشبه بحاسوب صغير سهل الاستخدام، ومتصل بعدسات كاميرا احترافية، ونتيجة للتطورات التي تشهدها هذه الأجهزة،قد يكون من الصعب للغاية كيفية شراء هاتف جديد مطور يحمل جميع المواصفات الحديثة.





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هل تستخدم هاتف أندرويد؟ جوجل يمنعك من استخدام يوتيوب وGmail خلال أيام4 نصائح ذهبية قبل شراء هاتف ذكي للألعابكيف اشترى موبايل جديدظهرت العديد من أنواع الهواتف الذكية خلال السنوات الماضية، تقدم بعضها مواصفات قوية جدا ومطورة لتواكب الحاسبات التي تقدم أداء مخصصا للألعاب الحديثة أو بعض الوظائف الاحترافية، والبعض الآخر يمكنك استخدامه لمنصات التواصل الاجتماعي وخدمات التراسل إلى جانب التقاط الصور، فأين كان نوع الموبايل الجديد الذي تفكر في شرائه، سوف يعتمد ذلك على طريقة استخدامك للجهاز.هناك بعض العوامل المهمة التي يجب مراعاتها قبل شراء هاتف جديد، لذا إذا كنت ترغب في اقتناء هاتف ذكي جديد التزم بما يلي:1. الوظائف:قبل شراء هاتف جديد يجب أن تضع في اعتبارك الوظائف التي سيعتمد عليها جهازك المحمول، حيث قد تؤثر وجود بعض الوظائف إلى جانب التصميم في طريقة تعاملك مع الجهاز الجديد، لذا تحقق من جودة الهاتف والحصول عليه في تصميم جديد، وأيضا ذو مواصفات حديثة تقدم لك بعض العناصر المهمة.2. البطارية:يرغب جميع مستخدمي الهواتف الذكية، في الحصول على هاتفا ذكيا ذو عمر طويل للبطارية، فهي من بين أحد أهم الميزات التي تجب مراعاتها عند اختيار هاتف ذكي جديد، نظرا لوجود العديد من الوظائف التي تستهلك لوحدها مقدارا كبيرا من طاقة البطارية أثناء استخدام الهاتف مثل نوع الشاشات الجديدة ذات الدقة العالية مما يؤثر على عمر البطارية بعد فترة من الاستخدام.3. المعالج:قوة المعالج هي ما تدل على أن الهاتف الجديد، هو فعلا ما يناسب احتياجاتك، فإذا كنت من هواة الألعاب فسوف يناسبك الحصول على أحدث أنواع المعالجات الموجودة في السوق، كما يجب عليك مراعاة سعة ذاكرة الوصول العشوائي رام، والتي دائما ما تأتي مقترنة مع اسم ونوع المعالج من أجل أن يقدم أداء أفضل.4. ذاكرة التخزين:عندما تقوم باختيار هاتف جديد، يجب أن تنتبه على أن تحصل على خيار أكبر من ذواكر التخزين، حيث سيعتمد اختيار سعة ذاكرة الوصول العشوائي ومساحة التخزين الداخلي، على طريقة استخدامك للجهاز، إذ يجب أن تضع في اعتبارك مساحة الملفات والتطبيقات الكبيرة التي ستستخدمها، والبرامج المثبتة مسبقا على الهاتف والتي سوف تحتل مساحة كبيرة من ذاكرة هاتفك الجديد.