

أودي تكشف عن SQ5 سبورتباك موديل 2021 بمحرك ديزل وقوة 341 حصانًا.. أودي تكشف عن SQ5 سبورتباك موديل 2021 بمحرك ديزل وقوة 341 حصانًا..

قدمت أودي سيارتها الـSUV الفاخرة SQ5 في عام 2013، وكانت أول طراز أودي S يحصل على محرك ديزل. والآن تكشف الصانعة الألمانية عن موديل 2021 من السيارة بمحرك ديزل أيضًا مع الكثير من التعديلات التي تعزز من أداء السيارة.







الأداء ومنظومة الحركة

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تعتمد SQ5 الجديدة على محرك ديزل سعة 3 لترات قادر على إنتاج قوة 341 حصانًا وعزم دوران يبلغ 700 نيوتن متر، وهي قادرة على التسارع من الصفر إلى سرعة 100 كم/ س في 5.1 ثانية، لتنطلق بسرعتها القصو المحددة إلكترونيًا والبالغة 250 كم/ س. ويتصل المحرك بناقل حركة إلكتروني من 8 سرعات.وقد تم تصنيع المحرك TDI 3.0 بشكل أفضل في العديد من التفاصيل، فقد تم تغيير المكابس من الألومنيوم إلى الفولاذ المطروق، وتقلل هذه المادة الجديدة من فقد الحرارة، كما يمكن لحاقن الصمام اللولبي حقن الوقود بمستوى عالٍ من الدقة باستمرار، لأن مستشعرًا كهربيًا ضغطيًا جديدًا يراقب إغلاق الإبرة. يمكنه إجراء ما يصل إلى ثمانية حقن فردية لكل دورة عمل، وأيضًا قياس كميات الوقود الدنيا بدقة عالية.تدور عجلة ضاغطة صغيرة وخفيفة في الشاحن التربو لمحرك الديزل V6، ما يؤدي إلى زيادة السرعة بشكل خاص، وهو عامل مهم للتطور التلقائي والقوي لعزم الدوران.التصميم الخارجيتساعد التفاصيل المميزة للسيارة في ترك انطباع أكثر قوة. توفر الأقواس العمودية هيكلًا لمنافذ الهواء الجانبية الكبيرة على المصد الأمامي. تربط القضبان التي تكوّن شكل أقراص عسلية كبيرة مثمنة الأضلاع مع بعضها البعض في الشبكة ذات الإطار الأحادي المثمن. يتم تثبيت مصابيح أودي الأمامية بشكل قياسي ، كما تتوافر مصابيح أمامية Matrix LED مع شعاع عالٍ تلقائي وإشارات انعطاف ديناميكية كخيار. يدمج المصد الخلفي دعامة من الألمنيوم غير اللامع، والتي يمكن تحتها إدراج الدفيوزر وأربعة حواف بيضاوية لأنبوب العادم مطلية بالكروم. يمكن اختيار تقنية OLED الرقمية الجديدة للمصابيح الخلفية.التصميم الداخليتم تصميم المقصورة الداخلية للسيارة SQ5 Sportback TDI باللون الأسود أو الرمادي الداكن، كما تم تزيين حواف عتبات الأبواب المضاءة من الألمنيوم بشعارات S. هناك خيار من ثلاثة خيارات تنجيد للمقاعد الرياضية القابلة للتعديل كهربائيًا بشعارات S. خياطة متباينة تزين المقاعد وعجلة القيادة، وتتوافر وظيفة التدليك وتهوية المقاعد عند الطلب. يعتبر الألومنيوم المصقول معيارًا للتطعيمات، والبدائل عبارة عن تصميمين كربونيين وتشطيب بيانو.