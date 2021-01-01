كشفت الشركة الأمريكية "تسلا Tesla" المتخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية عن قيامها بتطوير أول روبوت آلي ذي هيئة بشرية "تسلا بوت Tesla Bot"، وذلك خلال عرض تقديمي لها على الانترنت ضمن حدث Autonomy Day أو اختصارًا AI Day، والذي تضمن أيضًا الكشف عن شريحة جديدة من أجل الحاسوب الفائق Dojo.
أشار إيلون ماسك (الرئيس التنفيذي للشركة) إلى أن "تسلا بوت" يعتمد على تكنولوجيا مستوحاة من سيارات تسلا مثل: 8 كاميرات Autopilot وحاسوب FSD، حيث وصف سيارات تسلا بإنها عبارة عن "روبوتات تسير على عجلات".. ويتكون الآلي من شاشة تستقر عند الرأس، إلى جانب ما لا يقل عن 40 مشغل كهروميكانيكي تسمح له بالتحرك بطريقة تشبه البشر، موزعة كالتالي (12 في الذراعين، 12 في اليدين، 12 في الساقين، 2 في الرقبة، 2 في الجذع).
ويقدر طول الروبوت بنحو 1.73 مترًا فيما يزن 56.7 كجم، وبإمكانه حمل أوزان تصل إلى 20.4 كجم، فضلاً عن 68 كجم رفع عن الأرض.. ورغم تأكيد رئيس تسلا على أن الآلي الجديد مصمم ليكون ودودًا، إلا أن فريق التصميم قد حرص على جعل "تسلا بوت" أبطأ وأقل قوة من الإنسان، فتصل سرعته القصوى إلى 8 كم/س، بحيث يستطيع الشخص العادي أن يتغلب عليه، وذلك على سبيل الاحتياط فقط (فربما يتحول فيلم I,Robot إلى واقع دون أن ندري J )
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التعليقات على أول روبوت ذو هيئة بشرية بتكنولوجيا سيارات تسلا بـ 40 مشغل كهروميكانيكي
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