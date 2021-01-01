

أول روبوت ذو هيئة بشرية بتكنولوجيا سيارات تسلا بـ 40 مشغل كهروميكانيكي أول روبوت ذو هيئة بشرية بتكنولوجيا سيارات تسلا بـ 40 مشغل كهروميكانيكي

كشفت الشركة الأمريكية "تسلا Tesla" المتخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية عن قيامها بتطوير أول روبوت آلي ذي هيئة بشرية "تسلا بوت Tesla Bot"، وذلك خلال عرض تقديمي لها على الانترنت ضمن حدث Autonomy Day أو اختصارًا AI Day، والذي تضمن أيضًا الكشف عن شريحة جديدة من أجل الحاسوب الفائق Dojo.



أشار إيلون ماسك (الرئيس التنفيذي للشركة) إلى أن "تسلا بوت" يعتمد على تكنولوجيا مستوحاة من سيارات تسلا مثل: 8 كاميرات Autopilot وحاسوب FSD، حيث وصف سيارات تسلا بإنها عبارة عن "روبوتات تسير على عجلات".. ويتكون الآلي من شاشة تستقر عند الرأس، إلى جانب ما لا يقل عن 40 مشغل كهروميكانيكي تسمح له بالتحرك بطريقة تشبه البشر، موزعة كالتالي (12 في الذراعين، 12 في اليدين، 12 في الساقين، 2 في الرقبة، 2 في الجذع).



ويقدر طول الروبوت بنحو 1.73 مترًا فيما يزن 56.7 كجم، وبإمكانه حمل أوزان تصل إلى 20.4 كجم، فضلاً عن 68 كجم رفع عن الأرض.. ورغم تأكيد رئيس تسلا على أن الآلي الجديد مصمم ليكون ودودًا، إلا أن فريق التصميم قد حرص على جعل "تسلا بوت" أبطأ وأقل قوة من الإنسان، فتصل سرعته القصوى إلى 8 كم/س، بحيث يستطيع الشخص العادي أن يتغلب عليه، وذلك على سبيل الاحتياط فقط (فربما يتحول فيلم I,Robot إلى واقع دون أن ندري J )

من المقرر الكشف عن النموذج الاختباري الخاص بالروبوت البشري خلال العام القادم، وكذلك سيتم تشغيل الحاسوب الفائق Dojo خلال 2022 والذي تتوفر معه آخر تحديثات تكنولوجيا القيادة الذاتية.كانت شركة تسلا قد غيرت اسمها من "تسلا موتورز" إلى اسم "تسلا" فقط خلال عام 2017، ليكون ذلك تمهيدًا لتوسعها خارج حدود صناعة السيارات، وفي جميع الأحوال فإنها ليست أول صانعة سيارات تقوم بإطلاق إنسان آلي، فعلى سبيل المثال أطلقت هوندا الآلي Asimo عام 2000، كما قامت تويوتا بعمل روبوتات مرافقة للأطفال لمساعدة الأشخاص داخل المنزل، فيما تعد هيونداي لاعبًا مهمًا في هذا المجال خاصة بعد استحواذها على "بوسطن داينامكس".







