

قريبا على منصة «نيتفلكس» ألعاب الفيديو قريبا على منصة «نيتفلكس» ألعاب الفيديو

أعلنت منصة «نيتفلكس» الرقمية الأمريكية توفير ألعاب الفيديو خلال العام المقبل 2022، وعليه عينت الشركة العالمية مايك فيردو، نائبًا لرئيس تطوير الألعاب، والذي يشغل أيضا نائب الرئيس لألعاب الواقع المعزز والافتراضي والمحتوى في شركة «فيس بوك»، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك» نقلا عن وكالة «بلومبرج» الأمريكية.



تفاصيل توفير ألعاب الفيديو عبر «نتفلكس»

وبحسب ما أكدته الوكالة الأمريكية، فإن منصة الفيديوهات الشهيرة لن تنشئ منصة منفصلة لألعاب الفيديو القادمة، بل ستكون متوافرة للمشتركين إلى جانب برامجها التلفزيونية وأفلامها ضمن فئتها الخاصة، مصيفة أن «نيتفلكس» ليس لديها خطط لفرض رسوم مادية إضافية للاستفادة من ألعاب الفيديو.



وعلى الرغم من غير الواضح ما إذا كان ذلك المحتوى الإضافي سيظهر برسوم مادية إضافية فإنه من الممكن أن يؤدي الأمر إلى ارتفاع أسعار الاشتراكات في المستقبل.

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كما قررت شركة «نيتفلكس» التي تبث الأفلام والمسلسلات على مستوى العالم، اقتحام سوق ألعاب الفيديو للقدرة على المنافسة بقوة والتأكد من بقائها في المقدمة، خاصة داخل الأسواق المشبعة مثل أمريكا.وسعت الشركة العالمية للمنافسة في ألعاب الفيديو في شهر مايو، عندما بدأت في البحث عن مسؤول تنفيذي يشرف على توسعها في ذلك المجال، مفسرا بأنهم متحمسون لتقديم المزيد من الترفيه التفاعلي.إقرأ أيضا: «نتفلكس» تختبر ميزة خاصة لمن اعتادوا النوم أثناء المشاهدةوما قالته الشركة العاليمة بحسب «The Information»، جاء بعدما حظيت عروض تفاعلية قدموها مثل Bandersnatch وYou v. Wild، أو الألعاب المبنية على مسلسل الخيال العلمي Stranger Things والمسلسل الشهير لا كاسا دي بابل وTo All the Boys بإقبال متزايد من جانب المشتركين.