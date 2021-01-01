قريبا على منصة «نيتفلكس» ألعاب الفيديو

أعلنت منصة «نيتفلكس» الرقمية الأمريكية توفير ألعاب الفيديو خلال العام المقبل 2022، وعليه عينت الشركة العالمية مايك فيردو، نائبًا لرئيس تطوير الألعاب، والذي يشغل أيضا نائب الرئيس لألعاب الواقع المعزز والافتراضي والمحتوى في شركة «فيس بوك»، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك» نقلا عن وكالة «بلومبرج» الأمريكية.
تفاصيل توفير ألعاب الفيديو عبر «نتفلكس»
وبحسب ما أكدته الوكالة الأمريكية، فإن منصة الفيديوهات الشهيرة لن تنشئ منصة منفصلة لألعاب الفيديو القادمة، بل ستكون متوافرة للمشتركين إلى جانب برامجها التلفزيونية وأفلامها ضمن فئتها الخاصة، مصيفة أن «نيتفلكس» ليس لديها خطط لفرض رسوم مادية إضافية للاستفادة من ألعاب الفيديو.
وعلى الرغم من غير الواضح ما إذا كان ذلك المحتوى الإضافي سيظهر برسوم مادية إضافية فإنه من الممكن أن يؤدي الأمر إلى ارتفاع أسعار الاشتراكات في المستقبل.
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