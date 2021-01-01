

زيادة اسعار سيات أتيكا 2021 زيادة اسعار سيات أتيكا 2021

من خلال وكيلها الرسمي شركة كيان ايجيبت، أعلنت شركة سيات في مصر عن زيادة سعرية بموديل 2021 من سيارتها أتيكا ذات الشكل المعدل (نسخة Facelift)، وهي سيارة تنتمي لفئة SUV وكروس أوفر، ويقدمها الوكيل بعدة فئات مختلفة في التجهيزات، حيث بلغت أسعار هذه الفئات كالتالي بعد الزيادة:



- فئة أولى من 435 ألف جنيه إلى 445 ألف جنيه (زيادة 10000 جنيه).



- فئة ثانية من 485 ألف جنيه إلى 495 ألف جنيه (زيادة 10000 جنيه).

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- فئة ثالثة من 550 ألف جنيه إلى 560 ألف جنيه (زيادة 10000 جنيه).- فئة رابعة من 560 ألف جنيه إلى 570 ألف جنيه (زيادة 10000 جنيه).جدير بالذكر أن هذه السيارة مزودة بمحرك 4 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1400 سي سي وبقوة 150 حصان و250 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة اوتوماتيكي 8 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).ويبلغ متوسط استهلاك هذا المحرك للوقود 6.2 لتر لكل 100 كيلومتر تقطعهم السيارة، كما يمكن للمحرك دفع السيارة من الثبات لسرعة 100 كم/ساعة في 9 ثواني تقريبا، وبسرعة قصوى 198 كم/ساعة.