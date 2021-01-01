قام مدرس سويسرى، ببناء نسخة طبق الأصل من سفينة تيتانيك الشهيرة، باستخدام 25 ألف مكعب من الليجو وصولاً إلى الجبل الجليدي الذى اصطدمت به وكانت نهاية مصيرها.
وذكرت جريدة ديلى ميل البريطانية، أن نيكلاوس ماير البالغ من العمر 31 عامًا ، ويعيش في مدينة لوسيرن بسويسرا، أنفق 3 ألاف فرنك سويسري أي ما يعادل 2400 جنيه إسترليني لشراء مكعبات الليجو البلاستيكية الشهيرة لبناء السفينة، واستغرق ثمانية أسابيع لبناء قوارب النجاة والنوافذ بمقياس 1: 145 ، حيث أعاد بناء صورة طبق الأصل من السفينة.
وأفاد التقرير، بأن غرقت سفينة تيتانيك غرقت بعد اصطدامها بجبل جليدي أثناء سفرها في رحلتها الأولى من مدينة ساوثهامبتون إلى نيويورك في أبريل 1912، وكانت عند إطلاقها أكبر سفينة في العالم.
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التعليقات على سويسرى يبنى صورة طبق الأصل من سفينة تيتانيك بـ25 ألف مكعب ليجو "صور"
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