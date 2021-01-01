

سويسرى يبنى صورة طبق الأصل من سفينة تيتانيك بـ25 ألف مكعب ليجو "صور" سويسرى يبنى صورة طبق الأصل من سفينة تيتانيك بـ25 ألف مكعب ليجو "صور"

قام مدرس سويسرى، ببناء نسخة طبق الأصل من سفينة تيتانيك الشهيرة، باستخدام 25 ألف مكعب من الليجو وصولاً إلى الجبل الجليدي الذى اصطدمت به وكانت نهاية مصيرها.



وذكرت جريدة ديلى ميل البريطانية، أن نيكلاوس ماير البالغ من العمر 31 عامًا ، ويعيش في مدينة لوسيرن بسويسرا، أنفق 3 ألاف فرنك سويسري أي ما يعادل 2400 جنيه إسترليني لشراء مكعبات الليجو البلاستيكية الشهيرة لبناء السفينة، واستغرق ثمانية أسابيع لبناء قوارب النجاة والنوافذ بمقياس 1: 145 ، حيث أعاد بناء صورة طبق الأصل من السفينة.



وأفاد التقرير، بأن غرقت سفينة تيتانيك غرقت بعد اصطدامها بجبل جليدي أثناء سفرها في رحلتها الأولى من مدينة ساوثهامبتون إلى نيويورك في أبريل 1912، وكانت عند إطلاقها أكبر سفينة في العالم.

وكان على متنها أغنى الأشخاص في العالم، بالإضافة إلى مئات الأشخاص من بريطانيا وأيرلندا وأماكن أخرى ممن كانوا يبحثون عن حياة جديدة في الولايات المتحدة، وبعد أن اصطدمت بالجبل الجليدي، استغرق الأمر أقل من ثلاث ساعات حتى تنزلق السفينة تحت أمواج المحيط الأطلسي المتجمد، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1500 شخص.وقال نيكلاوس ماير، إنه لم يكن لديه أي إرشادات وتعليمات بناء الليجو، كما أنه حاول البحث على أي تفاصيل فلم يجد منها على الإنترنت، الأمر الذى جعله يحاول تقدير القياسات في مكعبات الليجو.يشار إلى أنه يبلغ طول النسخة أكثر من 6 أقدام وتزن حوالي 45 رطلاً، وكان طول سفينة تيتانيك الحقيقي 883 قدمًا ووزنها حوالي 52 ألف طن.











