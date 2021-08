تقرير: فى القريب العاجل جوجل ستقوم بإغلاق تطبيق "أندرويد أوتو" تقرير: فى القريب العاجل جوجل ستقوم بإغلاق تطبيق "أندرويد أوتو"

أكدت جوجل أنها ستغلق تطبيق "Android Auto for Phone Screens" المستقل مع اندرويد 12، ويجب على أي شخص يريد واجهة سهلة القيادة لهاتف اندرويد الخاص به استخدام وضع القيادة في Google Assistant ، والمتوفر في خرائط جوجل أو واجهة اندرويد أوتو الأصلية المتوفرة في سيارات محددة حسبما نقل موقع The verege.



ونظام تشغيل السيارة أندرويد أوتو وهو تطبيق محمول تم تطويره بواسطة جوجل Google لعكس الميزات من جهاز اندرويد Android ، مثل الهاتف الذكي، إلى المعلومات المتوافقة مع لوحة القيادة ووحدة الترفيه في السيارة وفقا لما نقلته وكيبيديا.



بمجرد إقران جهاز أندويد بالوحدة الرئيسية ، يعكس النظام التطبيقات المؤهلة من الجهاز إلى شاشة السيارة ، مع واجهة مستخدم بسيطة وسهلة الاستخدام، تتضمن التطبيقات المدعومة رسم خرائط / ملاحة جي بي إس GPS وتشغيل الموسيقى والرسائل القصيرة والهاتف وبحث الويب، يدعم النظام كلاً من الشاشات التي تعمل باللمس ووحدات الرأس التي يتم التحكم فيها بالأزرار ، على الرغم من تشجيع التشغيل بدون استخدام اليدين من خلال الأوامر الصوتية لتقليل تشتيت القيادة.



يعد أندويد أوتو جزءًا من تحالف أوبن أوتومتيف Open Automotive الذي تم الإعلان عنه في 25 يونيو 2014 ، وهو جهد مشترك بين 28 شركة مصنعة للسيارات ، مع إنفيديا Nvidia كمورد للتكنولوجيا، إنه متوفر في 36 دولة.







ووفقا لما نقله موقع The verege فى بيان صادر عن جوجل: "بالنسبة لأولئك الذين يستخدمون تجربة الهاتف (تطبيق اندرويد أوتو للمحمول) ، سيتم نقلهم إلى وضع القيادة في مساعد جوجل".



وأضاف البيان "بدءًا من اندرويد 12 ، سيكون وضع القيادة في Google Assistant بمثابة تجربة قيادة مدمجة على الهاتف المحمول. ليس لدينا المزيد من التفاصيل لمشاركتها في الوقت الحالي ".

تقول جوجل أن التجربة لن تتغير لأي شخص يستخدم Android Auto في السيارات المتوافقة.

جاء تأكيد جوجل بعد أن أفاد مطورو XDA أن بعض المستخدمين كانوا يرون رسالة في تطبيق Android Auto for Phone Screens تفيد بأن الخدمة "متاحة الآن فقط لشاشات السيارات" ووجه مستخدمي الهاتف نحو وضع القيادة في جوجل أسيستنت كبديل.

وفي الوقت نفسه ذكرت 9to5Google أن تطبيق Android Auto لشاشات الهاتف يقول الآن إنه غير متوافق مع أجهزة Pixel التي تعمل بنظام اندرويد 12.

سجل تطبيق Android Auto فوضوي بعض الشيء ، لكن هذه خطوة كانت قادمة منذ وقت طويل. بدأت في عام 2019 عندما قررت جوجل دمج معظم ميزات Android Auto في نظام اندرويد 10 كميزة على مستوى النظام ، وإيقاف التطبيق القابل للتنزيل سابقًا. هذا جيد لأي شخص لديه سيارة متوافقة مع اندرويد أوتو ، ولكن أي شخص لديه سيارة قديمة سيفقد الوصول إلى الواجهة الملائمة للقيادة والمتاحة مباشرة على هواتفهم.



كانت خطة جوجل لهؤلاء المستخدمين عبارة عن وضع قيادة جديد لـ Google Assistant ، ولكن تم تأجيل هذا البرنامج ، وعلى الرغم من الإعلان عنه في عام 2019 ، إلا أنه بدأ في طرحه في أواخر العام الماضي (تم توسيعه لاحقًا دوليًا).