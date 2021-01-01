

2022 "رينو ميجان" فيس ليفت في مواجهة "سكودا أوكتافيا" 2022 "رينو ميجان" فيس ليفت في مواجهة "سكودا أوكتافيا"

تعتمد منافسات السيارات المحلية على مقارنة الأسعار والتجهيزات، ولم يعد المشتري كالسابق يبحث عن الأقل سعرًا فقط، ولكن مع زيادة الوعي أصبح الاتجاه إلى البحث عن (قيمة مقابل سعر). وبعد تدشين الفيس ليفت الجديد من "رينو ميجان Renault Megane" خلال هذا الشهر، بدأات مقارنتها بسيارات من نفس الفئة مثل: تويوتا كورولا، وكيا سيراتو، وكذلك سكودا أوكتافيا.. ورغم أن الأخيرة تفوقها سعرًا إلا أن التجهيزات لها وضع آخر، وفي النهاية فإن الرأي الأخير دائمًا متروك للقارئ.



وفيما يلي مقارنة بين (الفئة الرابعة من رينو ميجان) و(الفئة الأولى من سكودا أوكتافيا) بفارق 31 ألف جنيه.





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الأسعار والفئاتتنطلق "ميجان" في 4 فئات تبدأ من Vision بسعر 294 ألف جنيه، وتليها الفئة الثانية Dynamic بسعر 324 ألف جنيه، ثم الفئة الثالثة Dynamic Turbo بسعر 354 ألف جنيه، وأخيرًا (الفئة الرابعةSignature Turboالتي يصل سعرها إلى 384 ألف جنيه)في المقابل تنطلق "اوكتافيا" في 4 فئات تبدأ منAmbitionبسعر 415 ألف جنيه)، تليها الفئة الثانية Style بسعر 475 ألف جنيه، وبزيادة 25 ألف جنيه تأتي الفئة الثالثة Style plus بسعر 500 ألف جنيه، وأخيرًا الإصدار A8 RS بسعر 660 ألف جنيه.منظومة القوةتأتي ميجان الجديدة باختيارين لمنظومة القوة كلاهما رباعي الاسطوانات، وفي هذه المقارنة نتناول الاختيار الثاني الجديد لأول مرة في السوق المصري، سعته اللترية 1.3 لترًا مزود بشاحن تيربو بإمكانه توليد قوة 150 حصان، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة رياضي ثنائي التعشيق DCT ذي 7 سرعات، بحيث تتسارع السيارة من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 9.5 ثواني.وتنطلق أوكتافيا هي الأخرى باختيارين للمحرك كل منهما رباعي الاسطوانات، حيث تتوفر الفئات الثلاثة الأولى بمحرك سعته اللترية 1.4 لترًا قادر على توليد قوة 150 حصان وأقصى عزم دوران 250 نيوتن/متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات بحيث تتسارع السيارة من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 9.0ثواني (أسرع من ميجان بفارق 0.5 من الثانية).رينو ميجانسكودا أوكتافياالسعة اللترية1.3 لتر1.4 لترالقوة الحصانية150 حصانعزم الدوران250 نيوتن مترناقل الحركةثنائي التعشيق DCTأوتوماتيك7 سرعات8 سرعاتزمن التسارع9.5 ثواني9.0 ثوانيأما بخصوص الأبعاد الخارجية لكل منهما، فقد جاءت أوكتافيا أكبر حجمًا مقارنة بـ ميجان، ومع ذلك جاءت قاعدة عجلات ميجان أطول من أوكتافيا، وكذلك ارتفاعها عن الأرض، وذلك على النحو التالي:رينو ميجانسكودا أوكتافياالطول4,632 مم4,689 ممالعرض1,814 مم1,829 ممالارتفاع1,443 مم1,470 ممقاعدة العجلات2,711 مم2,686 ممالخلوص الأرضي163 مم143 مممساحة الشنطة503 لتر600 لترسعة خزان الوقود50 لتر45 لترتجهيزات السلامةتتطابق بعض تجهيزات السلامة وأنظمة مساعدة السائق أثناء القيادة في السيارتين بوجود أنظمة مثل:نظام فرامل مانع للانغلاق ABSمثبت ومحدد سرعةمانع تشغيل المحرك للحماية من السرقةبينما تنفرد كل سيارة ببعض المميزات الأخرى، كما يلي:رينو ميجان(الفئة الرابعة)سكودا أوكتافيا(الفئة الأولى)برنامج ثبات إلكتروني ESPنظام ثبات إلكتروني ESCتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBDإجمالي 6 وسائد هوائية (أمامية وجانبية وستارية)وسائد هوائية للسائق والراكب الأماميحساسات ركن أمامية وخلفيةحساسات خلفيةكاميرا خلفيةمساعد فرامل الطوارئ EBAنظام الفرامل الهيدروليكية المساعدة HBAفرامل يد كهربائية مع خاصية التعليق التلقائي Auto Holdفرامل يد كهربائيةنظام مساعدة عند صعود مرتفع HSAنظام للتحكم في عزم المحرك عند السحب MSRنظام التحكم في الجر ASRنظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMSنظام القفل التفاضلي EDLنظام تنبيه السائق في حالة الإرهاقمقاعد الأطفالIso-fixالتصميم الخارجيتنتمي كل من السيارتين لفئة "السيارات العائلية الصغيرة"، ومع ذلك فتتمتع كل منهما بملامح تتميز بها عن غيرها، خاصة ميجان التي تنطلق بملامح الفيس ليفت الأخير الذي حصلت عليه هذا العام.رينو ميجان (الفئة الرابعة 384 ألف جنيه):تتوفر ميجان في 6 ألوان خارجية، وتأتي في أعلى فئة منها مجهزة بـ مصابيح أمامية بنظام LED بالكامل، إضاءة نهارية LED على شكل حرف C، مصابيح ضباب أمامية LED مع خاصية انعطاف، تعديل وطي مرايا الأبواب كهربائيًا، مرايا الأبواب بخاصية تسخين، إشارات جانبية بالمرايا، حساسات أوتوماتيك للضوء والمطر، فتحة سقف بانوراما كهربائية، حساس لفتح الشنطة أوتوماتيك، جنوط رياضية مقاس 17 بوصة.سكودا أوكتافيا (الفئة الأولى 415 ألف جنيه):في المقابل يمكن اختيار أوكتافيا بين 8 ألوان ودرجات متنوعة، وتتضمن تجهيزاتها الخارجية: مصابيح أمامية LED، إضاءة أمامية أوتوماتيك، إضاءة نهارية LED، مصابيح خلفية LED، مصابيح ضباب LED أمامية وخلفية، طي مرايا الأبواب كهربائيًا + خاصية تسخين، زجاج جانبي وخلفي معتم، مسّاحة خلفية AERO، عجلات رياضية Volorum لون فضي مقاس 16 بوصة.التجهيزات الداخليةوتستمر نفس الاختلافات في المقصورة الداخلية لتتنافس كل منهما على تقديم أفضل وسائل الراحة والرفاهية مع تجربة قيادة مريحة.رينو ميجان (الفئة الرابعة 384 ألف جنيه):دخول السيارة وتشغيل المحرك بدون مفتاح (كارت رينو الذكي)، مقاعد قماش مع جلد، عجلة قيادة مكسوة جلد، عجلة القيادة متعددة الوظائف (مع تحكم في الصوت والبلوتوث)، تكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي التوزيع، نوافذ كهربائية في الأمام والخلف، مسند يد أمامي، نظام ملاحة بشاشة مقاس 9.3 بوصة، شاشة رقمية للعدادات مقاس 10.2 بوصة، توصيل الهواتف الذكية بالسيارة عبر تطبيقات Apple CarPlay و Android Auto، إضاءة داخلية متعددة الألوان، اختيار وضع القيادة (رياضي/ مريح / اقتصادي).سكودا أوكتافيا (الفئة الأولى 415 ألف جنيه):تشغيل المحرك بدون مفتاح (نظام Kessy)، فرش قماش، تعديل ارتفاع مقعد السائق والراكب الأمامي + دعم لمنطقة أسفل الظهر، مقاعد خلفية قابلة للطي بشكل منفصل (60/40)، مسند ذراع أمامي مع صندوق تخزين، عجلة قيادة جلد متعددة الوظائف مع بدالات نقل السرعة، تكييف أوتوماتيك مع فتحات خلفية، نوافذ كهربائية في الأمام والخلف، عصا تحكم ناقل الحركة الكهربائي الجديد Shift By Wire، عدادات Maxi، شاشة لمس ملونة مقاس 8.25 بوصة للترفيه والمعلومات، توصيل الهواتف الذكية بالسيارة عبر تطبيقات Apple CarPlay و Android Auto، بلوتوث مع أوامر صوتية، شاحن لاسلكي، فتحات USB شكل C، نظام توزيع الصوت 8 سماعات، صندوق تخزين للنظارة، دواسات أرضية قماش.