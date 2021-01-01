في الصيف احمى طلاء السيارة من حرارة الشمس

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في الصيف احمى طلاء السيارة من حرارة الشمس

تتسبب أشعة الشمس الحارقة خلال فترة الصيف في إلحاق الضرر بالعديد من مكونات السيارة خاصة الطلاء، حيث أن تعرض السيارة لأشعة الشمس الشديدة لفترات طويلة، مع تراكم الملوثات وغيره من العوامل، يؤدي في نهاية المطاف إلى تآكل طلاء السيارة.

لذلك نقدم لكم اليوم نصائح هامة لحماية طلاء السيارة من حرارة الشمس في الصيف، وهي كالتالي:

– احرص على ركن سيارتك في جراج مغلق أو على الأقل في مكان في الظل لتجنب تعرض سطح السيارة لأشعة الشمس المباشرة.

– استخدم غطاء واقي للسيارة عند ركنها في مكان غير مظلل، كما يفضل استخدام واقي خاص بالزجاج الأمامي.

وذلك لمنع أشعة الشمس من التسرب إلى الأجزاء الداخلية من السيارة.

– احرص على غسل السيارة من الخارج بشكل متكرر في الصيف، حيث يعمل الغسيل الخارجي على خفض درجة حرارة جسم السيارة، وإزالة الاتساخات وجزيئات الغبار التي يمكنها أن تتسبب في تلف طلاء السيارة.

– يفضل تلميع وتشميع السيارة مرتين خلال موسم الصيف، وذلك للمساعدة على توفير طبقة إضافية من الحماية لطلاء وهيكل السيارة من أشعة الشمس الضارة وخاصة الأشعة فوق البنفسجية.

المصدر: المربع نت

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