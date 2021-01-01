في الصيف احمى طلاء السيارة من حرارة الشمس

تتسبب أشعة الشمس الحارقة خلال فترة الصيف في إلحاق الضرر بالعديد من مكونات السيارة خاصة الطلاء، حيث أن تعرض السيارة لأشعة الشمس الشديدة لفترات طويلة، مع تراكم الملوثات وغيره من العوامل، يؤدي في نهاية المطاف إلى تآكل طلاء السيارة.
لذلك نقدم لكم اليوم نصائح هامة لحماية طلاء السيارة من حرارة الشمس في الصيف، وهي كالتالي:
– احرص على ركن سيارتك في جراج مغلق أو على الأقل في مكان في الظل لتجنب تعرض سطح السيارة لأشعة الشمس المباشرة.
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