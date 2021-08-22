

الأحد 22-8-2021 تعرف على أسعار اللحوم الحمراء الأحد 22-8-2021 تعرف على أسعار اللحوم الحمراء

تشهد أسعار اللحوم البلدى اليوم الأحد 22-8-2021، استقرارا فى أسعار جميع الأصناف وفقا للأسعار الرسمية المعلنة من شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، وكان الاتحاد العام للغرف التجارية أعلن في وقت سابق عن استقرار اسعار اللحوم البلدى وفقا لتقرير المراجعة الشهرية لأسعار السلع الغذائية في السوق.





وسجلت أسعار اللحوم الكندوز بين 130-150 جنيها للكيلو، وسجلت وسجل كباب الحلة 130-145 جنيها للكيلو، وأسعار الموزة الكندوز 130-150 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو وأسعار الكلاوي والقلب تتراوح بين 120-130 جنيها، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو.





وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 130-150 جنيها،والكبدة الضأن130-160 جنيه، أسعار اللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-130 جنيها للكيلو، و تراوحت أسعار السجق البلدى بين 120-130 جنيها، و استقرت أسعار اللحوم الضأن بين 130-160 جنيها، سجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو.

