

عيار 21 اليوم ..أسعار الذهب تعانى انخفاضا في مصر .. عيار 21 اليوم ..أسعار الذهب تعانى انخفاضا في مصر ..

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس.







وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم 783 جنيهًا، مقابل 784 جنيهًا أمس.

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كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 671 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 895 جنيهًا، وبلغت قيمة الذهب في الجنيه 6266 جنيهًا.وعالميًا، صعدت أسعار الذهب بنسبة طفيفة بلغت 0.04% في نهاية تعاملات أمس الجمعة - آخر جلسات الأسبوع.ووفقًا، لبيانات وكالة بلومبرج، سجل سعر أوقية الذهب 1781.1 دولار، بنهاية التداولات.