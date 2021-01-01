انتشر خلال اليومين الماضيين على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو لبائع يغش في الميزان خلال البيع لإحدى الزبائن.
الفيديو يظهر فيه البائع يمسك بأحد الموازين دون دراية المشتري ويضعه خلسة في كفة البضاعة المباعة، مما تسبب في حالة غضب كبيرة وتم تداول الفيديو مصحوبا بالآية القرآنية "ويل للمطففين"
وفي أقل من 48 ساعة تمكنت أجهزة الأمن المصرية من كشف ملابسات الفيديو بحسب مصدر أمني
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التعليقات على قصة الفيديو الى اوقع البائع الغشاش في قبضة الأمن المصري
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