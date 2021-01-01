

تعرف على أول برنامج لتعليم عمل وصيانة شبكات الألياف الضوئية تعرف على أول برنامج لتعليم عمل وصيانة شبكات الألياف الضوئية

أطلقت وزارة الاتصالات، برنامجًا تدريبيًا مُتخصص لبناء وتطوير القدرات الفنية والمهنية في مجال تأسيس وتشغيل وصيانة شبكات الألياف الضوئية، وذلك في إطار حرص الدولة على تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى تم وضع التصور العام لبنيتها التحتية بالاعتماد على شبكات الألياف الضوئية، ومنها مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع تنمية محور قناة السويس ومشروعات المناطق التكنولوجية، ويقدم "اليوم السابع" 7 معلومات عن أول برنامج لتعليم تأسيس وصيانة شبكات الألياف الضوئية.



1- تتولى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) تنفيذ برنامج تدريبي مُتخصص لبناء وتطوير القدرات الفنية والمهنية في مجال تأسيس وتشغيل وصيانة شبكات الألياف الضوئية، بالاعتماد على الخبرات و الموارد البشرية المصرية.



2- يهدف البرنامج إلى تعزيز وبناء قدرات 1500 فني من الشباب لتمكينهم من تنفيذ وتشغيل وصيانة شبكات الألياف الضوئية، بهدف خلق المزيد من فرص العمل وتحفيز الشباب على المشاركة في تحقيق التنمية الشاملة.



3- يكتسب المتدرب من خلال البرنامج التدريبي المعرفة الأساسية والخبرات التطبيقية والفنية والمهنية في مجال الألياف الضوئية، والتي تتيح للمتدرب فرص عمل واعدة ومتميزة في هذا المجال.



4- المرشحون للبرنامج يجب أن ينطبق عليهم 3 معايير وهي من غير ذوي الإعاقة الجسدية، وخاصة عمى الألوان (اختبار نجاح أو رسوب)، الخريجون ذوي خلفية أساسية في مجال الإلكترونيات، اجتياز المقابلة الشخصية.



5- يمنح المتدرب المعرفة الاساسية في مجال الألياف الضوئية والتي يمكن تطبيقها على التركيب أو التشغيل، وكذا التأكيد على أهمية اتباع إجراءات التأمين للحفاظ على بيئة العمل الأمنة، كما سيتم التدريب على المهارات الأساسية للعمل في المجال، وهذه المرحلة تضمن معرفة المتدرب بتكنولوجيا الألياف الضوئية على نطاق واسع من حيث المكونات والتركيبات واختبارات التشغيل.



6- سيتم تقسيم المتدربين إلى عدة تخصصات وسيتيح كل تخصص للمتدرب معرفة المزيد عن الخبرات التطبيقية في مجال الألياف البصرية المتخصصة وتطوير مهارات متقدمة في عملية إنشاء وتشغيل شبكات الألياف الضوئية.

7- سيتم تجهيز معمل لتدريب الفنيين على أحدث التقنيات والوسائل في إنشاء وصيانة شبكات الألياف الضوئية، كما تم مراعاة أن يحاكى هذا المعمل معظم مواقف التركيبات والأعطال التي تواجه العاملين في هذا المجال، حتى يتم التدريب على كيفية التعامل الصحيح مع تلك المواقف.