محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر تصل إلى 55.7 مليار جنيه

كشف بنك مصر ، عن وصول قيمة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بنوعيها النمطي والإسلامي إلى نحو 55.7 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021.
وأوضح البنك، أنه يقوم بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات، وذلك بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية.
وحقق بنك مصر ، طفرة في زيادة نسب النمو في قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر، حيث وصلت حجم محفظة التمويل بالقطاع لـ 27% من حجم محفظة تمويل البنك بنهاية يونيو 2021، وذلك انطلاقاً من توجهات الدولة وتماشياً مع متطلبات البنك المركزي المصري الذي الزم البنوك على زيادة حجم محفظة تمويل المشروعات لتصل إلى نحو25% من إجمالي حجم محفظة التمويل.
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