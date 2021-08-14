

محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر تصل إلى 55.7 مليار جنيه محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر تصل إلى 55.7 مليار جنيه

كشف بنك مصر ، عن وصول قيمة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بنوعيها النمطي والإسلامي إلى نحو 55.7 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021.



وأوضح البنك، أنه يقوم بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات، وذلك بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية.



وحقق بنك مصر ، طفرة في زيادة نسب النمو في قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر، حيث وصلت حجم محفظة التمويل بالقطاع لـ 27% من حجم محفظة تمويل البنك بنهاية يونيو 2021، وذلك انطلاقاً من توجهات الدولة وتماشياً مع متطلبات البنك المركزي المصري الذي الزم البنوك على زيادة حجم محفظة تمويل المشروعات لتصل إلى نحو25% من إجمالي حجم محفظة التمويل.

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وأطلق البنك مؤخراً منتجاته الرقمية الجديدة تحت مظلة إكسبريس "قرض اكسبريس لتمويل المشروعات اونلاين" وكذلك منتج "مرابحة المشروعات أونلاين" وتعد تلك البرامج التمويلية الرقمية الأولى من نوعها في مصر وتمثل طفرة في مجال تمويل المشروعات.ويُمكن لعملاء البنك تقديم طلب تمويل مشروعاتهم الصغيرة أونلاين من خلال موقع بنك مصر الإلكتروني دون الحاجة للذهاب للفرع، وكذلك متابعة الإجراءات الخاصة بذلك خطوة بخطوة من خلال الموقع وذلك بأبسط الخطوات، ما يجعل قرض تمويل المشروعات الصغيرة أونلاين هو أسرع قرض في مصر، حيث يتم الحصول عليه خلال 5 أيام من تقديم طلب العميل في ظل تطبيق الشروط والأحكام المنظمة لذلك.